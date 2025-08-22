Viral τρέλα στην Κίνα: Οδηγοί μετατρέπουν τα καπό των αυτοκινήτων σε… ενυδρεία!

Το trend προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με ειδικούς να μιλούν για κακοποίηση ζώων και τις Αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα

Στην πόλη Shenyang της Κίνας, ένας οδηγός αποφάσισε να καλύψει το καπό του SUV του με ειδική διαφανή μεμβράνη TPU, να το γεμίσει με νερό και να βάλει μέσα ζωντανά ψάρια. Όπως δήλωσε, η «φαεινή ιδέα» του ήρθε μια μέρα που είχε πάει για ψάρεμα και… ξέχασε τον κουβά. Το βίντεο που ανέβασε στο Douyin (το κινεζικό TikTok) έγινε αμέσως viral.

Το trend που φούντωσε

Μέσα σε λίγες ώρες, δεκάδες οδηγοί προσπάθησαν να αντιγράψουν το «ενυδρείο-καπό». Κάποιοι μάλιστα το πήγαν παραπέρα, προσθέτοντας LED φωτισμό και διακοσμητικά φυτά, μετατρέποντας τα αυτοκίνητά τους σε κινούμενα… ενυδρεία. Το ίντερνετ γέμισε σχόλια: από χαριτολογίες όπως «Ένα sushi bar με ρόδες» και «Fast & Fishious», μέχρι έντονες καταγγελίες για κακοποίηση ζώων.

Οι αντιδράσεις και η παρέμβαση των Αρχών

Οι επικριτές υπογράμμισαν πως τα ψάρια δεν έχουν οξυγόνο ούτε χώρο και κινδυνεύουν να «βράσουν» από τη θερμότητα του κινητήρα. Υπό την πίεση της κατακραυγής, οι αστυνομικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι τέτοιες μετατροπές παραβιάζουν τους κανονισμούς ασφάλειας και κυκλοφορίας. Το πρόστιμο για όποιον το επιχειρήσει μπορεί να φτάσει τα 2.000 γουάν (περίπου 280 ευρώ), ακόμη κι αν το όχημα δεν κυκλοφορεί με το ενυδρείο στο καπό.

«Τα ψάρια υποφέρουν» λένε οι ειδικοί

Βιολόγοι και κτηνίατροι επισημαίνουν ότι:

Το καπό θερμαίνεται από τον ήλιο και τον κινητήρα.

Δεν υπάρχει επαρκής οξυγόνωση στο νερό.

Σε λίγες ώρες, το νερό γίνεται τοξικό για τα ζώα.

Η ουσία, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πως για χάρη λίγων likes στο TikTok, τα ψαράκια υποβάλλονται σε βασανιστήριο. Όσο κι αν το ίντερνετ αγαπά τα παράξενα trends, τα ζωντανά πλάσματα δεν είναι αξεσουάρ – ούτε για βίντεο, ούτε για εντυπωσιασμό στο δρόμο.

Πηγή: ethnos.gr