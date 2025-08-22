Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στο πέρασμα Ντρέικ - Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Χιλή

Συναγερμός στη συμβολή του Νότιου Ατλαντικού με τον Νότιο Ειρηνικό.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στο πέρασμα Ντρέικ, ανάμεσα στο νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής και την Ανταρκτική, προκαλώντας ανησυχία σε Χιλή και Αργεντινή.

Η στιγμή του σεισμού

Η δόνηση καταγράφηκε στις 23:16 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος μόλις δέκα χιλιομέτρων, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Το επίκεντρο εντοπίστηκε 700 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια στην Αργεντινή, που αριθμεί περίπου 57.000 κατοίκους.

Σεισμός - Πέρασμα Ντρέικ

Προειδοποίηση για τσουνάμι

Αμέσως μετά τον σεισμό, η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού της Χιλής εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στις ακτές της Ανταρκτικής. Στην πρώτη εκτίμηση, η δόνηση υπολογίστηκε στα 8 Ρίχτερ, με το επίκεντρο 258 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της βάσης Φρέι. Η προειδοποίηση προκάλεσε συναγερμό στις παράκτιες περιοχές της Χιλής, ωστόσο ήρθη έπειτα από περίπου τρεις ώρες, χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές ή απώλειες.

