Μεγαλώνει το «χάσμα» ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για την ειρήνη – Πώς μπορεί να γεφυρωθεί

Πόσο πιθανή είναι στα αλήθεια μία συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι με τη συμμετοχή Τραμπ;

Παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ η προοπτική για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας φαίνεται να απομακρύνεται, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην πρόσφατη σύνοδο ΗΠΑ – Ρωσίας στην Αλάσκα μίλησε για σημαντικές εξελίξεις. Ότι μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πως η Μόσχα αποδεχόταν δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σχεδόν εφάμιλλες της προστασίας του ΝΑΤΟ

Μια εβδομάδα μετά τη σύνοδο όμως, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Δεν αποκλείεται οι δύο πλευρές να εξετάζουν παρασκηνιακά παραχωρήσεις τις οποίες δεν είναι ακόμη έτοιμες να παραδεχθούν δημόσια. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, από την άλλη, μετά την κοινή επίσκεψή τους στον Λευκό Οίκο, εκτιμούν ότι εξασφάλισαν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Το εδαφικό

Η Ρωσία ζητά την πλήρη εκχώρηση των 2.500 τετραγωνικών μιλίων που εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία στο Ντονμπάς, περιοχή στην οποία ο Πούτιν κατηγορεί την Ουκρανία για «γενοκτονία» κατά των ρωσόφωνων. Σε αντάλλαγμα, ενδέχεται να επιστρέψει κάποια εδάφη –περίπου 660 τετρ. μίλια– που δεν θεωρεί «στρατηγικά κρίσιμα» για το αφήγημά του.

Επιπλέον, η Μόσχα αναμένεται να απαιτήσει νομική αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας τόσο στο Ντονμπάς όσο και στην Κριμαία. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν αναγνωρίζει την κατοχή και δεν θα παραχωρήσει εδάφη που τελούν υπό τον έλεγχό της.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Και ενώ ο Λευκός Οίκος ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν αποδέχεται εγγυήσεις εφάμιλλες με αυτές του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ το διέψευσε κατηγορηματικά.

Εναλλακτικά σενάρια εξετάζονται από χώρες όπως η Βρετανία και η Γαλλία, οι οποίες προτείνουν μια δύναμη έως και 15.000 στρατιωτών, που θα σταθμεύουν στη δυτική Ουκρανία, σε απόσταση ασφαλείας από τις γραμμές του μετώπου. Αλλά το ποιοι θα συνθέσουν αυτή τη δύναμη, πόσο θα κοστίσει και ποιος θα καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες παραμένει ασαφές.

Η πρόταση για «δέσμευση τύπου άρθρου 5» του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, καθώς τέτοιες εγγυήσεις δεν μπορούν να θεμελιωθούν εύκολα χωρίς δεκαετίες κοινών στρατιωτικών υποδομών και, κυρίως, χωρίς ρητή δέσμευση από τις ΗΠΑ – κάτι που ο Τραμπ έχει αποκλείσει.

Πηγή: ethnos.gr