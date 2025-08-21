Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να φέρει στο ίδιο τραπέζι των συνομιλιών τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (21.08.2025) ώρα Ελλάδας ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης στην Ουκρανία «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό Αμερικανό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ:

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μία διαφορετική προσέγγιση», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ συναντήθηκε τον Δεκαπενταύγουστο με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και στις 18 Αυγούστου με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μία διμερή συνάντηση των δύο ηγετών και μία τριμερή, με τη συμμετοχή και του ιδίου, αμέσως μετά. Ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει δεχτεί αυτή τη συνάντηση, την οποία αρνιόταν μέχρι τώρα. Όμως, δεν έχει συμφωνηθεί προς το παρόν ούτε η τοποθεσία, ούτε το πότε θα γίνει.

Νωρίτερα την Πέμπτη ο Ζελένσκι είπε ότι «τα σήματα που στέλνει η Ρωσία» υποδηλώνουν ότι προσπαθεί να αποφύγει μία διμερή συνάντηση. Στην καθιερωμένη νυχτερινή του ομιλία, κατηγόρησε τη ρωσική ηγεσία ότι «προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη συνάντησης», επισημαίνοντας πως τα «σήματα που στέλνει η Μόσχα είναι απρεπή».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η μαζική επίθεση που εξαπέλυσε χθες τη νύχτα η Ρωσία, χρησιμοποιώντας 574 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 40 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, καταδεικνύει την πρόθεση αποφυγής ουσιαστικών συνομιλιών.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι ο Πούτιν έχει θέσει σαφείς απαιτήσεις ως προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνης. Μεταξύ αυτών, η παραχώρηση του συνόλου της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, η αποκήρυξη της ουκρανικής προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ και η διατήρηση της χώρας σε καθεστώς ουδετερότητας με αποκλεισμό κάθε δυτικής στρατιωτικής παρουσίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Μόσχα θα σταματούσε τις επιχειρήσεις στα μέτωπα της Ζαπορίζια και της Χερσώνας εφόσον το Κίεβο αποδεχόταν αυτές τις προϋποθέσεις, ενώ εμφανίζεται διατεθειμένη να παραδώσει μικρά εδάφη σε άλλες περιοχές.

Η ουκρανική ηγεσία έχει αποκλείσει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών που αναγνωρίζονται διεθνώς ως ουκρανικά. Ο Ζελένσκι έχει τονίσει ότι «η απόσυρση από την ανατολή δεν είναι επιλογή», καθώς αφορά στην ίδια την επιβίωση της χώρας, ενώ επαναλαμβάνει ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ αποτελεί στρατηγικό στόχο κατοχυρωμένο, στο Σύνταγμα.

Πηγή: newsit.gr