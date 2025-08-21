Η Ρωσία εξαπέλυσε το μεγαλύτερο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων των τελευταίων μηνών στην Ουκρανία

Η Ρωσία εξαπέλυσε 574 drones και 40 πυραύλους κατά της Ουκρανίας σε μία από τις σφοδρότερες βομβαρδιστικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση με drone και πύραυλο στη δυτική πόλη του Λβιβ, ενώ 15 άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση στη νοτιοδυτική περιοχή της Τρανσκαρπαθίας.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέτρησε 614 drones και άλλους πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης και δήλωσε ότι απέκρουσε 577 από αυτούς. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από τον Ιούλιο. Ο χάρτης του monitorwarr που δείχνει τις «διαδρομές» των drones (με κίτρινο) και των πυραύλων (με κόκκινο), πραγματικά σοκάρει.

Ενώ οι ρωσικές επιθέσεις τείνουν να επικεντρώνονται στις ανατολικές περιοχές κοντά στις γραμμές του μετώπου, οι τελευταίες επιθέσεις έπληξαν και τις δυτικές περιοχές. Μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο νυχτερινό βομβαρδισμό ήταν υπερηχητικοί, βαλλιστικοί και πύραυλοι κρουζ.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι πολλές από τις επιθέσεις προήλθαν από τη δυτική Ρωσία, καθώς και από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ένας πύραυλος προήλθε από την Κριμαία, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Στη δυτική περιοχή του Λβιβ, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε περισσότερα από 20 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών και ενός παιδικού σταθμού.

Άλλα 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν πύραυλοι κρουζ χτύπησαν μια αμερικανική εταιρεία ηλεκτρονικών στην πόλη Μουκάτσεβο, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Το εργοστάσιο παράγει καφετιέρες και άλλα οικιακά είδη, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χτύπησαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας, που συνορεύει με το Ντονμπάς.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι χτύπησαν επίσης μια αποθήκη ρωσικών drones στην κατεχόμενη ανατολική πόλη του Ντόνετσκ, καθώς και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές.

Η Ουκρανία υπέστη τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση στην ιστορία της στις αρχές Ιουλίου, όταν 728 και 13 πύραυλοι χτύπησαν πόλεις σε όλη τη χώρα σε πολλαπλές κυμάτων.

