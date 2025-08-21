Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε έναρξη διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε σήμερα ότι θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό του πολέμου υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ.

Μιλώντας σε στρατιώτες που υπηρετούν στη Γάζα ο Νετανιάχου είπε ότι θα συναντηθεί απόψε με τους στρατιωτικούς διοικητές για να εγκριθούν τα σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς.

«Ταυτόχρονα, έδωσα οδηγίες για να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ» είπε, προσθέτοντας: «Βρισκόμαστε σε φάση λήψης αποφάσεων».

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε και σήμερα την πίεση στην Πόλη της Γάζας, με σφοδρούς βομβαρδισμούς τη νύχτα. Την Τετάρτη, ο στρατός κάλεσε 60.000 εφέδρους να παρουσιαστούν, ένδειξη ότι η κυβέρνηση προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Μέχρι να παρουσιαστούν για υπηρεσία οι έφεδροι, κάτι που ενδεχομένως θα πάρει αρκετές εβδομάδες, οι μεσολαβητές έχουν στη διάθεσή τους κάποιον χρόνο για να γεφυρώσουν τις διαφορές των δύο πλευρών στην πρόταση εκεχειρίας, την οποία έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς. Η πρόταση αυτή προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την παράδοση 18 σορών που κρατά η Χαμάς. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει περίπου 200 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές σε ισραηλινές φυλακές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι οι περίπου 50 όμηροι που παραμένουν στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν όλοι μαζί. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τουλάχιστον 20 από αυτούς είναι ακόμη εν ζωή.

Ο Νετανιάχου δεν έκανε σήμερα καμία σαφή αναφορά στην πρόταση αυτή που του υπέβαλαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ. Η Χαμάς ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι την αποδέχεται.

Την ίδια ώρα πάντως, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί την πίεσή του στην πόλη της Γάζας με σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Απόψε συνεδριάζει υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, με επίκεντρο τα σχέδια για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης του θύλακα.

Χθες, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε έως και 60.000 εφέδρους, σε μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση προωθεί το σχέδιό της, παρά τη διεθνή καταδίκη. Εν τούτοις, ένας αξιωματικός του στρατού είπε ότι οι περισσότεροι έφεδροι δεν θα πολεμήσουν και ότι η στρατηγική για την κατάληψη της πόλης της Γάζας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων είναι, επίσης, πιθανό να πάρει εβδομάδες, δίνοντας χρόνο στους μεσολαβητές να επιχειρήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές σε μια νέα πρόταση προσωρινής εκεχειρίας που η Χαμάς αποδέχθηκε, ωστόσο η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως.

Η πρόταση κάνει λόγο για μια παύση των εχθροπραξιών διάρκειας 60 ημερών και την απελευθέρωση 10 εν ζωή ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από μέλη της Χαμάς και την παράδοση 18 σορών. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 200 Παλαιστίνιους κρατουμένους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές στις φυλακές του.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δηλώσει πως όλοι οι εναπομείναντες 50 όμηροι που κρατούνται από μαχητές στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν ταυτόχρονα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν πως περίπου 20 εξ αυτών είναι ακόμη ζωντανοί.

Πηγή: iefimerida.gr