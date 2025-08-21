MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Βίντεο: Ποδηλάτης έκλεψε το κινητό τηλεοπτικής ρεπόρτερ την ώρα που έβγαινε στον «αέρα»

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν τηλεοπτική ρεπόρτερ έπεσε θύμα κλοπής ζωντανά στην κάμερα.

