Χαφτάρ: Ανάβει πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Το κοινοβούλιο της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης ετοιμάζεται να ψηφίσει τη συμφωνία του 2019 που θα δώσει στην Τουρκία την εξουσιοδότηση να πραγματοποιήσει εργασίες έρευνας ενέργειας στα ύδατά της.

Σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, η συμφωνία θα επιτρέψει στα τουρκικά πλοία να ξεκινήσουν εργασίες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρεία περιοχή μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας.

Σύμφωνα με την είδηση των δημοσιογράφων Selcan Hacaoglu και Salma El Wardany του Bloomberg, η Συμφωνία Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που υπογράφηκε το 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης και καταχωρήθηκε στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) πρόκειται να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που εδρεύει στο Τομπρούκ και ελέγχεται από τον Χαλίφα Χαφτάρ.

Σύμφωνα με πηγές από την Τουρκία και τη Λιβύη, που είναι ενήμερες για τις συνομιλίες που σχετίζονται με το θέμα, τις επόμενες εβδομάδες η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη θα ψηφίσει σχετικά με τη συμφωνία του 2019 που καθορίζει τους όρους της συμφωνίας ερευνών.

Οι πηγές αναφέρουν ότι έχουν ξεπεραστεί τα περισσότερα εμπόδια που υπήρχαν μπροστά στη συμφωνία.

Σε περίπτωση που εγκριθεί η συμφωνία, τα τουρκικά πλοία θα μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρεία περιοχή μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει τις αξιώσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: ethnos.gr