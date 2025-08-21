Σκληρό πόκερ για τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι: Τα «αγκάθια» των εγγυήσεων ασφαλείας και το εδαφικό

Γεμάτος εμπόδια και «παγίδες» ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουν, Ρωσία και Ουκρανία για να φτάσουν σε συνάντηση και στη συνέχεια σε συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (18/8) ότι «ξεκίνησε τις διαδικασίες» προκειμένου ο Βλαντιμίρ Πούτιν να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ηγέτη, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Τα πράγματα ωστόσο περιπλέκονται ακόμα περισσότερο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουρά τις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για άμεση λύση και αναζητά γρήγορο αποτέλεσμα – χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να πληρούνται οι προϋποθέσεις, που όσο τις προσεγγίζει κάποιος τόσο περισσότερο ξεκαθαρίζει η συνθετότητά τους.

Κι αυτό γιατί η Ρωσία συνεχίζει να θέτει όρους, ως προς το εδαφικό κάνοντας ακόμα πιο αμφίβολη την προοπτική μιας συνάντησης με τον Ζελένσκι. Και την ίδια στιγμή οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ ενθάρρυνσης της διαδικασίας και σκεπτικισμού για τις προθέσεις του Κρεμλίνου.

Στο μεταξύ, οι συγκρούσεις στο πεδίο συνεχίζονται, προσθέτοντας επιπλέον βάρος σε μια ειρηνευτική πρωτοβουλία που μέχρι στιγμής παραμένει περισσότερο υπόθεση εντυπώσεων παρά ουσίας.

Το «ναρκοπέδιο» με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» που ζητά η Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία παραμένει χωρίς απάντηση. Παρά την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαναλαμβάνει ότι κάθε συμφωνία με τη Μόσχα θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις, οι οποίες να είναι συγκρίσιμες με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του Politico, ανάμεσα σε υποσχέσεις και αντιφάσεις, η Ευρώπη δυσκολεύεται να καταλήξει σε συμφωνία.

Κατά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα (18/08), ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ότι η Ουκρανία θα επωφεληθεί από «προστασίες τύπου άρθρου 5», χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Την Τρίτη, η συμμαχία των συμμάχων του Κιέβου ασχολήθηκε με το ζήτημα, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δημιούργησε μια επιτροπή με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους για να προσπαθήσουν να καθορίσουν ένα πλαίσιο.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε νέες συζητήσεις «τις επόμενες ημέρες» για την ενίσχυση των εγγυήσεων ασφάλειας και την προετοιμασία μιας δύναμης «διαβεβαίωσης» σε περίπτωση παύσης των εχθροπραξιών. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να αναπτύξει δυνάμεις «στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά».

Όμως, πίσω από τα μεγάλα λόγια, τα κενά παραμένουν, όπως εξηγεί το Politico. Ποια χώρα θα στείλει στρατεύματα; Με ποιες προϋποθέσεις; Και κυρίως, τι θα συμβεί αν δεχθούν επίθεση; Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάντως, έχουν ήδη κλείσει την πόρτα: «κανένας Αμερικανός στρατιώτης στην Ουκρανία», ξεκαθάρισε ο Λευκός Οίκος.

Το Παρίσι και το Λονδίνο επιθυμούν να εμφανιστούν ως ηγέτες, αλλά οι οικονομικές και πολιτικές τους δυσκολίες τροφοδοτούν τον σκεπτικισμό. Η Γερμανία διστάζει: το Μπούντεσταγκ θα πρέπει να εγκρίνει κάθε αποστολή στρατευμάτων, ενώ ο στρατός της δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα. Ακόμη και μια περιορισμένη ανάπτυξη θα αποτελούσε πρόκληση.

Η Τουρκία, με την εμπειρία της στη Μαύρη Θάλασσα, θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο, αλλά η Αθήνα και η Λευκωσία αρνούνται να επιτρέψουν στην Άγκυρα να έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια άμυνας. Η Πολωνία, παρότι διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό της ΕΕ, αποκλείει την αποστολή στρατιωτών σε ουκρανικό έδαφος, επικαλούμενη τα σύνορά της με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η Ρώμη επίσης εμφανίζεται επιφυλακτική: η Τζόρτζια Μελόνι προτιμά ένα αμυντικό σύμφωνο παρά έναν επικίνδυνο στρατιωτικό ρόλο.

Γιατί ο Τραμπ φοβάται τον Πούτιν

Ο Πούτιν πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από χρόνια και συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Αλάσκα για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους τρόπους τερματισμού του σε εξαιρετικό κλίμα.

Λίγες ημέρες αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τηλεφωνικά, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο.

Η συνομιλία διήρκεσε 40 λεπτά και ήταν «ειλικρινής» και «αρκετά εποικοδομητική», δήλωσε ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ.

Πολλοί είναι ωστόσο εκείνοι και δη αναλυτές και ξένοι ανταποκριτές που παρατηρούν τις αδυναμίες που παρουσιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος στην λήψη σημαντικών αποφάσεων που θα καθορίσουν και το αποτέλεσμα των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, παρά το καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ τους. Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται πως ο Τραμπ φοβάται τον Ζελένσκι.

Ο Μάικλ Κλαρκ σε ανάλυση του στο skynews ανέφερε ότι Πούτιν έχει τον απόλυτο έλεγχο στις επαφές με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και αυτό για δύο λόγους. Από τη μια ισχυρίζεται πως ο Πούτιν έχει ενοχοποιητικό υλικό για τον Τραμπ «πολύ πέρα από τις πόρνες στα δωμάτια ξενοδοχείων της Μόσχας» όπως ακριβώς ανέφερε. Από την άλλη ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ «εντυπωσιάστηκε πολύ» από τις απειλές του Πούτιν για πυρηνικά όπλα και «φοβήθηκε» την πονηριά του. «Έδωσε στον Τραμπ την ξεκάθαρη αίσθηση ότι αν με πιέσεις πολύ, θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα και ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει ποτέ να το ξεπεράσει αυτό», ισχυρίστηκε ο Κλαρκ. «Ο Τραμπ τον φοβάται και τον φοβάται επειδή πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα».

Πώς οι Ευρωπαίοι πάνε να πείσουν τον Τραμπ για «μπλόφα» του Πούτιν

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκτιμούν πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι ειλικρινής στην προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Στόχος τους είναι να «χαϊδέψουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε ο ίδιος να αντιληφθεί την πραγματικότητα και να καταλήξει πως χρειάζεται πιο σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που είχε επιχειρήσει όσο κανείς άλλος να αποτρέψει τον πόλεμο με διπλωματικές πρωτοβουλίες προς το Κρεμλίνο, εμφανίζεται σήμερα ο πιο κατηγορηματικός: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, θέλει την παράδοση της Ουκρανίας», δήλωσε πριν από τη μετάβασή του στην Ουάσινγκτον.

«Επικίνδυνες απαιτήσεις από τη Μόσχα»

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Ρώσος πρόεδρος όχι μόνο δεν προσφέρει παραχωρήσεις, αλλά απαιτεί περισσότερα εδάφη από το Κίεβο και αρνείται κάθε παρουσία του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της χώρας. Την ίδια ώρα, η Μόσχα επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, με τον Σεργκέι Λαβρόφ να δηλώνει ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να προχωρήσουν «βήμα-βήμα», ενώ ο Πούτιν πρότεινε ακόμη και σύνοδο επί ρωσικού εδάφους, κάτι που απορρίφθηκε άμεσα.

Οι Ευρωπαίοι εκτιμούν πως η αμερικανική πίεση μέσω κυρώσεων είναι το κλειδί. Ήδη θεωρούν πως ο Πούτιν οδηγήθηκε στο τραπέζι με τον Τραμπ στην Αλάσκα εξαιτίας των οικονομικών μέτρων της Ουάσινγκτον. Σενάρια μάλιστα κάνουν λόγο για κλιμάκωση με στοχευμένα πλήγματα στο εμπόριο με την Κίνα.

Στρατηγική «στήριξης» του Τραμπ

Ηγέτες όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μαρκ Ρούτε, ο Κιρ Στάρμερ και η Τζόρτζια Μελόνι ταξίδεψαν στις ΗΠΑ για να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με τον Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επισήμως, οι Ευρωπαίοι επαίνεσαν τον Τραμπ για τις πρωτοβουλίες του, ενώ κατ’ ιδίαν εστιάζουν σε σχέδιο νέων κυρώσεων όταν η Μόσχα αποδειχθεί απρόθυμη.

Διπλωμάτες σημειώνουν πως ακόμη και αν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν, θα αποτελέσουν «σαφές τεστ για τις ρωσικές προθέσεις». Παράλληλα, ενισχύεται το πακέτο εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, ώστε να διαπραγματευθεί από ισχυρή θέση.

Νέα βήματα διπλωματίας

Η Ε.Ε. συνεδρίασε εκτάκτως ως αργά το βράδυ της Τρίτης, ενώ ακολουθεί άτυπη σύνοδος υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών. Αναμένεται πως εντός εβδομάδας θα διαμορφωθεί συγκεκριμένη πρόταση ειρήνης, που θα τεθεί στον Ζελένσκι και κατόπιν στον Πούτιν.

Ο ίδιος ο Τραμπ, αν και διαβεβαιώνει πως «θέλει ειρήνη», πλέον παραδέχεται δημόσια ότι ο Πούτιν ίσως δεν διαπραγματεύεται καλή τη πίστει. «Θα μάθουμε σύντομα αν θέλει συμφωνία. Αν όχι, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση», τόνισε σε δηλώσεις του στο Fox News.

