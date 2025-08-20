Διέσωσαν πύθωνα 5 μέτρων, που είχαν πετάξει σε κάδο απορριμμάτων, επειδή αρρώστησε

Τον γύρο των αμερικανικών ΜΜΕ κάνει τις τελευταίες μέρες μια είδηση που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σκοτεινή πλευρά της κατοχής εξωτικών κατοικιδίων και τη σημασία της σωστής ενημέρωσης για τις ανάγκες τους.

Η είδηση αφορά τη διάσωση ενός άρρωστου πύθωνα, ο οποίος βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον κάδο απορριμμάτων μιας πολυκατοικίας στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Ένοικοι του συγκροτήματος διαμερισμάτων που πήγαν να πετάξουν τα σκουπίδια τους στις 5 Αυγούστου αντίκρισαν έκπληκτοι το μεγαλόσωμο ερπετό τυλιγμένο γύρω από το χείλος του κάδου. Μετά από μερικά τηλεφωνήματα στις αρμόδιες αρχές, εκλήθη στο σημείο ο νεαρός Joseph Hart, ιδρυτής του οργανισμού Reptile Hunter που ασχολείται με τη διάσωση και την αποκατάσταση άγριων ζώων, αλλά και την εκπαίδευση γύρω από την προστασία τους.

Με προσεκτικές κινήσεις, ο 24χρονος άνδρας απομάκρυνε το φίδι, που είχε μήκος περίπου 5 μέτρα και ζύγιζε 30 κιλά, από τον κάδο όπου κάποιος το είχε πετάξει μέσα σε κουτί για να ξεφορτωθεί με συνοπτικές διαδικασίες την ευθύνη της φροντίδας του. Το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του πύθωνα δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Hart στο Instagram και σύντομα έγινε viral με πολλές αναδημοσιεύσεις σε διάφορες πλατφόρμες social media.

Όπως ανέφερε ο Hart σε συνέντευξή του στο Fox News, ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του που τον κάλεσαν να σώσει ένα τόσο μεγαλόσωμο ερπετό και δυσκολεύτηκε κάπως να κουμαντάρει το μυώδες σώμα του θηλυκού πύθωνα, τον οποίο ονόμασε χαϊδευτικά Apples.

Με το που αντίκρισε την Apples τυλιγμένη στον κάδο, πρόσεξε αμέσως ότι υπέφερε από ελκώδη στοματίτιδα (στα αγγλικά mouth rot) που είχε δημιουργήσει πληγές γύρω από το στόμα της, με αποτέλεσμα να έχει χάσει ορισμένα δόντια και να δυσκολεύεται ακόμη και να τραφεί.

Ο Hart πιστεύει ότι ο ιδιοκτήτης του φιδιού το εγκατέλειψε όταν αρρώστησε, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τα έξοδα για τα φάρμακα και τη νοσηλεία του.

Σύμφωνα με το PetMD, η στοματίτιδα στα φίδια προκαλείται από βακτήρια που εισέρχονται στον οργανισμό μέσω μικρών τραυμάτων και αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό όταν το ανοσοποιητικό είναι εξασθενημένο. Στην περίπτωση της Apples, η μόλυνση προκλήθηκε πιθανώς από τα εγκαύματα που είχε προκαλέσει στο δέρμα της η θερμαντική λάμπα του terrarium όπου διέμενε, όπως εκτίμησε ο Hart μετά από εξέταση του ερπετού. «Υπάρχουν εγκαύματα στην κορυφή του κεφαλιού και στη μύτη της», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Fox News.

Το mouth rot μπορεί να προσβάλλει ούλα, δόντια, γλώσσα και οστά της γνάθου, και εμφανίζεται πιο συχνά σε είδη όπως οι πύθωνες και οι βόες, ιδιαίτερα σε κακές συνθήκες διαβίωσης. Η έγκαιρη κτηνιατρική φροντίδα είναι κρίσιμη, καθώς σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία και αναπνευστικά προβλήματα, ή ακόμη και να επιφέρει τον θάνατο του ερπετού.

Ο Hart και η ομάδα του στο κέντρο Reptile Hunter παρέχουν στην Apples την απαιτούμενη φροντίδα ώστε να ξεπεράσει τη μόλυνση, κάνοντάς τις ενέσεις με αντιβιοτικά και καθαρίζοντας καθημερινά το στόμα της με οξυζενέ και ιώδιο. Τα έλκη που έχει στην περιοχή της γνάθου είναι ιδιαίτερα επώδυνα, ωστόσο το ερπετό έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως, όπως αναφέρει ο 24χρονος σε ενημερώσεις που ανεβάζει στο Instagram για την κατάστασή της.

Οι πύθωνες ως εξωτικά κατοικίδια

Οι πύθωνες είναι μη δηλητηριώδη ερπετά που απαντώνται στην Αφρική, την Αυστραλία και στην Ασία. Η οικογένεια των πυθωνιδών περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα φίδια στον κόσμο και σήμερα αναγνωρίζονται δέκα γένη και 39 είδη στους «κόλπους» της. Το μήκος αυτών των φιδιών κυμαίνεται από μερικά εκατοστά μέχρι 10 μέτρα, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν έχουν αδένες με δηλητήριο και σκοτώνουν τη λεία τους σφίγγοντάς την με τις δυνατές σπείρες τους.

Σύμφωνα με το World Animal Foundation, στην Πολιτεία της Καλιφόρνια όπου βρέθηκε η Apples είναι γενικά νόμιμη η κατοχή ορισμένων ειδών πύθωνα ως κατοικίδιων, ωστόσο υπάρχουν περιορισμοί και κανονισμοί. Ενώ κάποια είδη, όπως οι πύθωνες της Βιρμανίας, απαγορεύονται, άλλα, όπως οι βασιλικοί πύθωνες (ball pythons) είναι αρκετά συνηθισμένα ως κατοικίδια.

Ο βασιλικός πύθωνας είναι το πιο εμπορεύσιμο ζώο της Αφρικής, καθώς η υψηλή ζήτηση στην αγορά εξωτικών κατοικιδίων τροφοδοτεί το εμπόριό του. Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια ball pythons έχουν εξαχθεί από την Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, απομακρυνόμενοι από το φυσικό τους περιβάλλον για να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σε αιχμαλωσία.

Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, πολλοί από τους πύθωνες που αιχμαλωτίζονται κρατούνται σε αποθήκες για μεγάλα χρονικά διαστήματα πριν υποβληθούν σε εντατική αναπαραγωγή. Στη συνέχεια, όταν πωλούνται, καταδικάζονται συχνά να ζουν σε μικρά κλουβιά, με ελάχιστο χώρο για να κινηθούν. Ακόμη κι όταν το κλουβί τους είναι μεγαλύτερο, πολλοί κηδεμόνες αποτυγχάνουν να τους προσφέρουν ακόμα και τα βασικά: καθαρό νερό, κατάλληλο καταφύγιο, σωστό υπόστρωμα, καλή υγιεινή, επαρκή ερεθίσματα και σημεία για να σκάβουν. Το αποτέλεσμα είναι αυτά τα πλάσματα να πληρώνουν το τίμημα της άγνοιας ή της αδιαφορίας των ανθρώπων που ανέλαβαν την ευθύνη της φροντίδας τους, όπως συνέβη στην περίπτωση της Apples.

Με πληροφορίες από Newsweek, World Animal Foundation

Πηγή: topetmou.gr