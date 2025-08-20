Η αποτίμηση των συναντήσεων Τραμπ για το Ουκρανικό: Η μεγάλη ήττα της Ευρώπης, η πίεση στον Ζελένσκι και ο Πούτιν

Πώς αποτιμά στο ethnos.gr τις επαφές του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο ο πρέσβης επί τιμή Ανδρέας Παπασταύρου.

Για ξεκάθαρη ήττα της Ευρώπης στη συνάντηση της Δευτέρας στο Λευκό Οίκο κάνει λόγο στο ethnos,gr ο πρέσβης επί τιμή Ανδρέας Παπασταύρου. Όπως λέει χαρακτηριστικά, η Ευρώπη έδειξε ότι υποχωρεί σε ένα δευτεροκλασάτο επίπεδο και δεν έχει καμία δυνατότητα να συνδιαμορφώσει τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Την ίδια στιγμή θα δώσει και εκατό δισεκατομμύρια δολάρια για αγορά αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία, ως μία... εξασφάλιση εγγυήσεων ασφάλειας από τις ΗΠΑ μετά από μία πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο κ. Παπασταύρου τονίζει ακόμα ότι οι τελευταίες εξελίξεις στο ουκρανικό καταδεικνύουν μία ξεκάθαρη νίκη του Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού πλέον του στρώνουν κόκκινα χαλιά, ενώ μέχρι πρότινος ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες εξελίξεις στο ουκρανικό, ο κ. Παπασταύρου εκφράζει την εκτίμηση ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει σε τίποτα πίσω και ότι το μέγεθος των εδαφικών κερδών της θα εξαρτηθεί από τις πιέσεις που θα ασκηθούν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια των επερχόμενων συναντήσεων. Πιέσεις οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μεγάλες.

«Γελοιοποίηση ευρωπαϊκών θεσμών και αξιωμάτων»

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η όλη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους ηγέτες έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν αντιμετωπίζει την Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο που την αντιμετώπιζαν οι προκάτοχοί του, τουλάχιστον σε φανερό επίπεδο. Αυτό άρχισε ήδη να γίνεται ξεκάθαρο από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν για την επιβολή των δασμών.

«Έχει πέσει πλέον κάθε προκάλυψη και από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο η Ευρώπη υποβιβάστηκε ξεκάθαρα σε μία δευτεροκλασάτη δύναμη. Ο Τραμπ πουλάει στην Ουκρανία με ευρωπαϊκά χρήματα αμερικανικά όπλα αξίας εκατό δισεκατομμυρίων δολαρίων και ταυτόχρονα λέει ότι εγώ θα καθορίσω τις εξελίξεις, χωρίς η Ευρώπη να έχει καμία δυνατότητα συνδιαμόρφωσής τους. Είδαμε κολακείες επιπέδου νηπιαγωγείου και δημοτικού απέναντι στον Τραμπ. Και στις συμφωνίες για την επιβολή των δασμών καταγράφηκε μία γελοιοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών και αξιωμάτων. Οι δασμοί συμφωνήθηκαν σε ένα γήπεδο γκολφ στο ξενοδοχείο του Τραμπ. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τότε, καταδεικνύουν μία Φον Ντερ Λάιεν ικέτιδα και έναν Τραμπ βαριεστημένο», σημειώνει στο ethnos.gr ο κ. Παπασταύρου.

«Η Ρωσία ξέρει πολύ καλά τι θέλει»

Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, ο πρέσβης επί τιμή αναφέρει ότι διαθέτει μία άκρως πεπειραμένη ομάδα διπλωματών και γνωρίζει πολύ καλά τι θέλει να πετύχει.

«Είναι ολοφάνερο και αυτό το σημειώνει όλος ο σοβαρός ευρωπαϊκός Τύπος ότι από τις τελευταίες εξελίξεις προέκυψε το Πούτιν - Τραμπ 1-0. Όχι μόνο επανήλθε ως συνομιλητής ο Πούτιν, εκεί που ήταν αποδιοπομπαίος τράγος αλλά του άνοιξαν και κόκκινα χαλιά. Να μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει και μία ολόκληρη Ασία πίσω της και μέχρι τώρα της έχουν βγει αυτά που θέλει. Είπε όχι στην κατάπαυση πυρός και αυτή δεν έγινε. Παράλληλα, στη συνάντησή τους Πούτιν και Τραμπ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και μία σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν τη βελτίωση των αμερικανορωσικών σχέσεων», σημειώνει ο κ. Παπασταύρου.

Παράλληλα, ο πρέσβης επί τιμή αναφέρει ότι τα κέρδη της Ρωσίας από την τελική λύση για τον τερματισμό του πολέμου θα εξαρτηθούν από τις πιέσεις που θα ασκηθούν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στον Ζελένσκι, οι οποίες πιθανότατα θα είναι έντονες.

«Η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω. Ζήτησε όλο το Λουχάνσκ και το Ντονιέτσκ και μάλιστα και κομμάτια που δεν τα έχει κατακτήσει. Ως αντάλλαγμα λέει ότι θα παγώσει τις γραμμές του πολέμου εκεί που βρίσκονται σήμερα. Από την άλλη πλευρά ο Τραμπ αποδέχθηκε πολύ εύκολα το ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω σε εδαφικά ανταλλάγματα», τονίζει ο κ. Παπασταύρου.

Τέλος, ο ίδιος εφιστά μεγάλη προσοχή στη χώρα μας, σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο μέλλον, για την Κύπρο αλλά και για οτιδήποτε άλλο, όπως λέει, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η Τουρκία γίνεται ολοένα και περισσότερο πολύτιμη για τις ΗΠΑ.

Πηγή: ethnos.gr