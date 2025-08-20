Τραμπ: «Καλύτερα θα ήταν Πούτιν και Ζελένσκι να συναντηθούν χωρίς εμένα, να δούμε τι θα γίνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί καλύτερο να συναντηθούν οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς τη δική του παρουσία, προκειμένου να διαπιστώσει πώς θα εξελιχθεί η συνάντηση μεταξύ τους.

«Είχα μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τώρα πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να συναντηθούν μεταξύ τους, απλά για να δούμε τι θα συμβεί. Ξέρετε, είχαν μια πολύ δύσκολη σχέση, πολύ κακή σχέση», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Mark Levin Show» την Τρίτη το βράδυ.

Ο Τραμπ προσέθεσε πως αν η συνάντηση δεν φέρει αποτέλεσμα, είναι πιθανό να εμπλακεί και να προσπαθήσει να «κλείσει» τη συμφωνία, λέγοντας: «Αν χρειαστεί – και μάλλον θα χρειαστεί – θα πάω και πιθανότατα θα μπορέσω να την κλείσω. Απλώς θέλω να δω τι θα συμβεί στην συνάντηση. Είναι σε διαδικασία οργάνωσης, και θα δούμε τι θα γίνει».