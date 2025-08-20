Τροχαίο με 71 νεκρούς στο Αφγανιστάν – 17 παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στο Αφγανιστάν το βράδυ της Τρίτης (19.08.2025). Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της επαρχίας Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, το πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας το λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα φορτηγό».

