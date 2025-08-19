Η Madonna γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία - Η τούρτα Labubu και ο αγώνας ιππασίας

Η Madonna ξέρει καλά πώς να μετατρέπει κάθε «σταθμό» της ζωής της σε μια ξεχωριστή εμπειρία, όπως έκανε και με τα γενέθλια της!

Στις 16 Αυγούστου, η Madonna γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της με ένα ταξίδι στην Ιταλία, έχοντας κοντά της μέλη της οικογένειας της και αγαπημένα της πρόσωπα.

Για χρόνια, η «Βασίλισσα της Ποπ» εκφράζει την επιθυμία της να παρακολουθήσει από κοντά τον περίφημο αγώνα ιππασίας Palio στη Σιένα. Φέτος, κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρό της, περιγράφοντας στο Instagram την εμπειρία ως «ιερό τελετουργικό» και δηλώνοντας τη συγκίνησή της που κατάφερε επιτέλους να το ζήσει.

«Το όνειρό μου εδώ και πολλά χρόνια είναι να παρακολουθήσω τον αγώνα ιππασίας Palio στη Σιένα, ο οποίος διεξάγεται την ημέρα των γενεθλίων μου, στις 16 Αυγούστου, από το 1482! Δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Ο ενθουσιασμός, η αγωνία και η λαμπρότητα! Ένα πραγματικά ιερό τελετουργικό, να βλέπεις χιλιάδες ανθρώπους να σιωπούν πριν ξεκινήσει η κούρσα! Η ίδια η κούρσα είναι αδύνατο να περιγραφεί. Grazie Mille! Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα! Χρόνια πολλά σε μένα!!! Ciao Italia!», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram.

Στο ταξίδι τη συνόδευσαν οι κόρες της, η 28χρονη Lourdesν η 19χρονη Mercy, αλλά και ο σύντροφός της, ο 28χρονος χορευτής Akeem Morris.

Δείτε την ανάρτηση της Madonna:

Η κορυφαία στιγμή της γιορτής ήταν η εντυπωσιακή τούρτα, σε σχήμα Labubu! Πάνω στην τούρτα έγραφε «Happy Birthday Madudu», ένα γλυκό παρατσούκλι που φαίνεται να έχει.

Η ανάρτησή της γέμισε αμέσως με ευχές διάσημων φίλων και θαυμαστών, από την Katy Perry, που απλώς σχολίασε «My Queen», μέχρι και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο οποίος της ευχήθηκε «Χαρούμενα, χαρούμενα γενέθλια».

Πηγή: newsbomb.gr