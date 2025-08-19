Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

Η Ουκρανία θα δεσμευτεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μετά την ειρηνευτική διευθέτηση με τη Ρωσία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν οι Financial Times.

Επίσης, το Κίεβο και η Ουάσινγκτον θα συνάψουν σχετική συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες που έχουν πρωτοστατήσει στη συγκεκριμένη τεχνολογία μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Το Κίεβο μοιράστηκε τις προτάσεις για νέες συμφωνίες ασφάλειας με τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, σε μια λίστα θεμάτων προς συζήτηση με τους Ευρωπαίους συμμάχους πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία στο πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά το Κίεβο έχει εκφράσει σαφώς την επιθυμία να αγοράσει τουλάχιστον 10 αμερικανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot για την προστασία των πόλεών του και των κρίσιμων υποδομών, καθώς και άλλους πυραύλους και εξοπλισμό.

Το έγγραφο δεν προσδιορίζει το ποσό της συμφωνίας για τα drones. Ερωτηθείς τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο σχετικά με περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα».

Το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία σκοπεύει να αντιπαραβάλει πρόταση στις ΗΠΑ, μετά τη στάση του Τραμπ να δοθεί τέλος στον πόλεμο, κάτι που ήρθε στην επιφάνεια μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το Κίεβο απορρίπτει επίσης την πρόταση του Πούτιν στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα να παγώσει το υπόλοιπο μέτωπο εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τις μερικώς κατεχόμενες ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Αυτό θα δημιουργούσε «ένα ορμητήριο για περαιτέρω και ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη του Ντνίπρο» και θα επέτρεπε στον Πούτιν να «επιτύχει τους στόχους της επιθετικής του πολιτικής με άλλα μέσα», αναφέρει το έγγραφο.

Μακρόν: Ένας «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός» πρέπει να περιλαμβάνεται στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε χθες Δευτέρα πως στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα πρέπει να συνοδεύσουν την όποια συμφωνία ειρήνης κλειστεί ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία θα είναι και το να υπάρχει «ρωμαλέος» ουκρανικός στρατός, ικανός να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Εξήγησε πως έθιξε στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο ότι σε «αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας» συγκαταλέγεται το να συνεχίσει να υφίσταται «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός, που θα μπορεί να προβάλει αντίσταση σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης και να την αποτρέψει, κατά συνέπεια δεν θα υφίσταται περιορισμούς ως προς τους αριθμούς, τις δυνατότητες, τους εξοπλισμούς», μετά τη συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας κι ευρωπαίους ηγέτες.

Everybody around this table is in favor of peace. pic.twitter.com/F7wYi8MQ8M — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2025

Πηγή: newsbomb.gr