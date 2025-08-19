Τρομακτικό βίντεο: Θυελλώδεις άνεμοι «σάρωσαν» σε παραλία της Ισπανίας - Σκηνές χάους από την «Καταιγίδα του Σατανά»

Τον φόβο και τον τρόμο έζησαν οι τουρίστες σε παραλία της νότιας Ισπανίας.

Τον φόβο και τον τρόμο έζησαν οι τουρίστες σε παραλία της νότιας Ισπανίας όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ακραίο φαινόμενο που οι τοπικοί κάτοικοι αποκάλεσαν «Καταιγίδα του Σατανά».

Συγκεκριμένα στην ακτή Costa Granadina, σημειώθηκε το σπάνιο φαινόμενο «heat burst» (θερμική έκρηξη), με ριπές ανέμου σχεδόν τυφώνα, που προκάλεσαν πανικό στους παραθεριστές.

Σε βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου φαίνονται λουόμενοι να τρέχουν για να σωθούν, καθώς ομπρέλες και ξαπλώστρες εκσφενδονίζονται στην άμμο, ενώ πέντε άτομα χρειάστηκαν διάσωση στη θάλασσα, όταν φουσκωτές βάρκες και σανίδες παρασύρθηκαν στα ανοιχτά.

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Μάρτυρες περιέγραψαν τις σκηνές χάους που έζησαν.

«Τι τρόμος. Ένα heat burst σάρωσε καρέκλες και ομπρέλες. Ήταν ένας καυτός άνεμος σαν τους ανέμους από την έρημο Σαχάρα. Έριξε κάτω κοντέινερ και παρέσυρε τα πάντα στη θάλασσα. Παιδιά και ενήλικες υπέστησαν κρίσεις πανικού», είπε μια γυναίκα. Ένας άλλος κάτοικος πρόσθεσε: «Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί μια τόσο απότομη αλλαγή του καιρού σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα».

