Το στοίχημα του Τραμπ για το ουκρανικό: Η 40λεπτη επικοινωνία με Πούτιν, η συνεργασία με την Ευρώπη και ο «μποναμάς» των 100 δισ. δολαρίων

Η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους ηγέτες σηματοδότησε την διαρκή εξέλιξη στην οποία βρίσκονται τα παζάρια για τα κέρδη που θα αποκομίσουν ο καθένας για την πλευρά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συζήτηση που είχε χθες Δευτέρα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες «πολύ καλή», διαβεβαιώνοντας ότι άρχισε προσωπικά διευθετήσεις για να οργανωθεί συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ομόλογό του Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον κ. Πούτιν.

Είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η χορήγηση εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία από ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ στη συνάντηση.

«Κατά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που μένει να οριστεί, ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και στον πρόεδρο Ζελένσκι», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος, προσθέτοντας πως ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ θα έχουν συμβολή στις διευθετήσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, μετά τη συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα οργανωθεί τριμερής με τη συμμετοχή του ιδίου.

«Πολύ καλό βήμα για έναν πόλεμο που συνεχίζεται για σχεδόν τέσσερα χρόνια»

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για συνάντηση του Ρώσου ηγέτη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έπειτα μία τριμερής.

Στην ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε «πολύ καλή» συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τις οποίες θα παράσχουν διάφορές ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Όλοι είναι «πολύ χαρούμενοι» με την πιθανότητα της ειρήνης για τη Ρωσία και την Ουκρανία, συμπλήρωσε. «Στο τέλος των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πούτιν και ξεκίνησα σχεδιασμό για μία συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Έπειτα από αυτή τη συνάντηση, θα έχουμε μία τριμερή, με τους δύο προέδρους και εμένα», έγραψε ακόμα ο Τραμπ.

Αυτό είναι ένα «πολύ καλό πρώτο βήμα για έναν πόλεμο που συνεχίζεται για σχεδόν τέσσερα χρόνια», συμπλήρωσε.

Κρεμλίνο: Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν σε συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας

Το Κρεμλίνο έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιούρι Ουσακόφ τόνισε ότι ο Πούτιν ευχαρίστησε θερμά τον ηγέτη των ΗΠΑ για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Ο Ουσακόφ φέρεται να προσθέτει ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν υπέρ της συνέχισης των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Το Ria Novosti αναφέρει στη συνέχεια ότι η κλήση διήρκεσε 40 λεπτά και συμφώνησαν επίσης να παραμείνουν σε επαφή σχετικά με άλλα θέματα.

FT: Η Ουκρανία δεσμεύεται να αγοράσει όπλα 100 δισ. δολαρίων χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη

Η Ουκρανία δεσμεύεται να αγοράσει όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη, ως μέρος μιας συμφωνίας για την παροχή εγγυήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά της μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενοι έγγραφο που είδε η εφημερίδα.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις προτάσεις, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα συνάψουν επίσης συμφωνία αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και η τριμερής σύνοδος στο επίκεντρο των συζητήσεων

«Σε μία-δύο εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ιστορικής συνόδου με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ τόνισε ότι «γνωρίζει ότι και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να βρεθεί μια λύση» στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Έχουμε δύο μέρη που δηλώνουν πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι εφικτό, θα μπορέσουμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε εβδομάδα», πρόσθεσε.

Κατά την έναρξη της συνόδου, μετά την «οικογενειακή φωτογραφία», ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Πούτιν το πρωί και θα επικοινωνήσει ξανά μαζί του μετά τη λήξη των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον. «Ισως να έχουμε μια σπουδαία, τριμερή συνάντηση στο μέλλον», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε προσωπικά όλους τους παριστάμενους, χαρακτηρίζοντας «φίλους» του τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και «σπουδαία ηγέτιδα» την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Μιλώντας για τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι «κάνει εξαιρετική δουλειά» ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «είναι στο πλάι μου από την αρχή». Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, του είπε: «Έχεις μαυρίσει, σου πάει, θέλω κι εγώ τέτοιο μαύρισμα», για να συμπληρώσει ότι και αυτός κάνει «σπουδαία δουλειά». Για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι «είναι μια γυναίκα που τη σέβεται ο κόσμος», υπενθυμίζοντας την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Η Σύνοδος στην Αλάσκα

Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ο Τραμπ είπε ότι «κάναμε σημαντικά βήματα» διαβεβαιώνοντας ότι «ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας». Η Ευρώπη θα σηκώσει μεγάλο βάρος αυτών των εγγυήσεων αλλά «και εμείς θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ποιος θα κάνει τι».

«Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όλοι θέλουμε ειρήνη διαρκείας, ίσως αυτό να συμβεί μετά τη σημερινή συνάντηση. Θέλω κατάπαυση του πυρός γιατί βάζει τέλος στους σκοτωμούς αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει για να έχουμε ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε, παραδεχόμενος ότι «αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» αλλά τελικά το θέμα αποδείχτηκε πιο σύνθετο.

«Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων ασφαλείας», επέμεινε.

Οι τοποθετήσεις των Ευρωπαίων ηγετών

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο οι ηγέτες της Ουκρανίας και των άλλων χωρών. Τις δηλώσεις τους μονοπώλησε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, με τον Ζελένσκι να υπογραμμίζει ότι «είναι σημαντικό να δώσουν οι ΗΠΑ ηχηρό μήνυμα ότι είναι διατεθειμένες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας». Ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως και η φον ντερ Λάιεν, τόνισαν ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία και με την ευκαιρία αυτή ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ζήτησε να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός μέχρι την επόμενη, τριμερή συνάντηση. Για αυτήν την τριμερή συνάντηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και μια πολυμερής επειδή «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας μιλάμε για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «ιστορική» τη σημερινή ημέρα, σχολιάζοντας ότι η τριμερής είναι «το απολύτως λογικό επόμενο βήμα» που πρέπει να γίνει ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι αυτή η «πολύ σημαντική ημέρα σηματοδοτεί μια νέα φάση» επειδή «είμαστε όλοι εδώ μαζί ενωμένοι. Θα συζητήσουμε για πολύ σημαντικά θέματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας στο πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και πώς δεν θα ξανασυμβεί τέτοιος πόλεμος».

«Πολύ θετικό βήμα» χαρακτήρισε τη σύγκληση μιας τριμερούς και ο Στουμπ, σημειώνοντας ότι «τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκε μεγαλύτερη πρόοδος απ’ όση είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια».

Φιλική διάθεση στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα «βοηθήσει» την Ευρώπη, παρέχοντας ασφάλεια για την Ουκρανία στο πλαίσιο κάποιας συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Η δήλωση αυτή έγινε κατά την έναρξη της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, στο Οβάλ Γραφείο, που προηγήθηκε της συνάντησης με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφος, με τον Ζελένσκι καθισμένο δίπλα του, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η σημερινή σύνοδος θα οδηγήσει τελικά σε μια τριμερή με τη συμμετοχή και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως είπε, πιστεύει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Χρειάζεται να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσουμε τη Ρωσία και χρειαζόμαστε στήριξη, από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ υποδέχτηκε ο ίδιος τον Ζελένσκι στην είσοδο του Λευκού Οίκου, του έσφιξε το χέρι και εξέφρασε ικανοποίηση για το μαύρο κοστούμι που φορούσε ο Ουκρανός πρόεδρος – που συνήθως εμφανίζεται παντού με χακί, στρατιωτική περιβολή. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ ποιον είναι το μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό, εκείνος απάντησε, δύο φορές: «Τους αγαπούμε».

Ο Ζελένσκι τον ευχαρίστησε και ο Τραμπ έβαλε το χέρι του στην πλάτη του, οδηγώντας τον στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, όπου η τελευταία τους συνάντηση, τον Φεβρουάριο, έληξε καταστροφικά με τον Τραμπ να επιπλήττει τον Ουκρανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες, προτού να εκδιωχθεί από την προεδρική κατοικία. Η σημερινή, κρίσιμη συνάντηση, φάνηκε εξαρχής ότι θα ήταν πολύ διαφορετική.

Ευχαριστίες Ζελένσκι σε Τραμπ

Ο Ζελένσκι, που είχε επικριθεί την προηγούμενη φορά επειδή, κατά τους υποστηρικτές του Τραμπ, δεν εξέφρασε επαρκώς την ευγνωμοσύνη του, τώρα φρόντισε να ευχαριστήσει αμέσως τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές για να βάλετε τέλος στη σφαγή και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», του είπε. Του παρέδωσε επίσης μια επιστολή της συζύγου του που απευθυνόταν προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, λέγοντάς του: «Δεν είναι για εσάς, αλλά για την πρώτη κυρία».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν μια επιστολή της Μελάνια Τραμπ, όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα. Ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, είπε ότι οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, ένα θέμα που θεωρείται κρίσιμης σημασίας από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους. Επανέλαβε ωστόσο ότι δεν θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει κατάπαυση του πυρός προκειμένου να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία, όπως ζητούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους.

Πηγή: ethnos.gr