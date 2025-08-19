Ρωσία: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στην διαρκή ειρήνη»

Η Ρωσία χαρακτήρισε τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο «σημαντική ημέρα διπλωματίας».

Στα πρώτα σχόλια από τη Ρωσία μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε: "Μια σημαντική ημέρα διπλωματίας σήμερα με επίκεντρο τη διαρκή ειρήνη και όχι την προσωρινή κατάπαυση του πυρός".

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν αυτός που πρότεινε μια διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, ακολουθούμενη από μια που θα περιλαμβάνει και τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν θα δεχόταν τις συμφωνημένες εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά δεν έχουμε ακόμη ακούσει τίποτα από τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.

