40 λεπτά στο τηλέφωνο Τραμπ και Πούτιν - Τι συζήτησαν

Τι λέει το Κρεμλίνο για την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε θερμά τον Ντόναλντ Τραμπ για τη διοργάνωση της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης των απευθείας συνομιλιών ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Όπως μετέδωσε το Ria Novosti, το τηλεφώνημα διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν να παραμείνουν σε τακτική επικοινωνία για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις Ρωσίας – Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και διεθνείς εξελίξεις.

