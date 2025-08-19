Τραμπ: «Άρχισα προετοιμασίες για συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι – Θα ακολουθήσει η Τριμερής»

Μέσα από ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε μια αποτίμηση των κρίσιμων συναντήσεων στον Λευκό Οίκο, ενώ επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στο τέλος των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι», γράφει.

«Μετά τη συνάντηση αυτή, θα πραγματοποιήσουμε μια τριμερή συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο Πρόεδροι και εγώ».

Ο Τραμπ αναφέρει επίσης ότι κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες, όπως λέει, «θα παρέχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Πηγή: ertnews.gr