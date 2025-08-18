Πόλεμος στην Ουκρανία - Axios: Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα, είπε σύμβουλος του Τραμπ για τον Ζελένσκι

Η ενδυμασία του Ουκρανού προέδρου αποτέλεσε ζήτημα στο προηγούμενο τετ-α-τετ με τον Τραμπ, που είχε καταλήξει σε διπλωματικό φιάσκο.

Ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε σε Ουκρανούς αξιωματούχους για να πληροφορηθεί εάν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εμφανιστεί με κοστούμι στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών που επικαλείται το Axios.



Το θέμα έχει σημασία, καθώς στο προηγούμενο τετ-α-τετ των δύο ηγετών τον περασμένο Μάρτιο, η εμφάνιση του Ζελένσκι αποτέλεσε ζήτημα σχολιασμού. Ο Τραμπ είχε σχολιάσει ειρωνικά την επιλογή του Ουκρανού προέδρου να φορέσει στρατιωτικού τύπου ενδυμασία, λέγοντας ότι «είναι πολύ επίσημα ντυμένος σήμερα», κατά την υποδοχή του στον Λευκό Οίκο. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκτιμήσει τότε ότι το ζήτημα του ντυσίματος συνέβαλε, έστω και μερικώς, στο αρνητικό κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση.



Για τη νέα επίσκεψη, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι θα εμφανιστεί με το ίδιο μαύρο σακάκι που είχε φορέσει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο. Με μαύρο σακάκι εμφανίστηκε, εξάλλου, και στη χθεσινή συνάντησή του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες.



Σύμβουλος του Τραμπ σχολίασε στο Axios (περισσότερο σαν αστείο) ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» εάν ο Ζελένσκι εμφανιστεί με κοστούμι, προσθέτοντας ωστόσο πως «δεν το περιμένουμε». Άλλος συνεργάτης του προέδρου σημείωσε ότι «θα ήταν ιδανικό αν φορούσε γραβάτα, αλλά επίσης δεν το περιμένουμε» τονίζοντας ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε ενοχληθεί περισσότερο από την προηγούμενη εμφάνιση και στάση του Ζελένσκι παρά ο ίδιος ο Τραμπ.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα φορέσει γραβάτα στη Δευτέρα. Παρά ταύτα, οι σύμβουλοι του Τραμπ υπογράμμισαν ότι η δυσαρέσκεια του Αμερικανού ηγέτη την προηγούμενη φορά δεν περιορίστηκε στην ενδυμασία, αλλά αντανακλούσε γενικότερη ενόχληση.

