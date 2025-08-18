Τραμπ σε Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία και δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Κρίσιμες οι ώρες πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών στις ΗΠΑ.

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν την επίσημη συνάντησή τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας «αν το θέλει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε πως «δεν θα ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ» στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», σχολίασε στο μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social.

Λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην Κριμαία μην αφήνοντας κανένα περιθώριο επιστροφής της στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται πως η Μόσχα προσάρτησε την Κριμαία το 2014, οκτώ χρόνια πριν την έναρξη του πολέμου.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ο Αμερικανός πρόεδρος να αποσύρει το αίτημά του για κατάπαυση του πυρός και να ζητήσει αντ’ αυτού μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Το πρώτο μήνυμα Ζελένσκι από την Ουάσινγκτον

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφού έφτασε στις ΗΠΑ επανέλαβε την έκκλησή του για αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους.

Για την ακρίβεια, κατά την άφιξή του δήλωσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ελπίζει η «κοινή δύναμη» της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους ομολόγους της να αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη.

«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσκληση. Όλοι μας θέλουμε εξίσου να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος γρήγορα και αξιόπιστα», δήλωσε ο Ζελένσκι άφιξή του στην Ουάσινγκτον αργά το βράδυ της Κυριακής.

Ευρωπαίοι ηγέτες στο πλευρό του Ζελένσκι

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Παρόντες θα είναι επίσης ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς θα πάνε στον Λευκό Οίκο.

Να σημειωθεί πως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τον Ζελένσκι να αποφύγει μια επανάληψη της τελευταίας του συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, τον Φεβρουάριο.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο Τραμπ μπορεί να προσπαθήσει να πιέσει τον Ζελένσκι να συμφωνήσει σε όρους, μετά τον αποκλεισμό του Ουκρανού ηγέτη από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οποιαδήποτε υπόνοια ότι ο Ζελένσκι μπορεί να εκφοβιστεί από τον Τραμπ ώστε να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία ήταν μια «ηλίθια αφήγηση των μέσων ενημέρωσης».

Πηγή: newsbomb.gr