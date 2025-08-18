Τρομακτική επιχείρηση απεγκλωβισμού στην Καλιφόρνια: Πώς αστυνομικοί έσωσαν άνδρα

Ο 46χρονος Ράιαν Γουόρντγουελ στις 10 Αυγούστου επισκέφθηκε τους καταρράκτες, που είναι γνωστοί ως Seven Teacups με σκοπό να κάνει καταρρίχηση. Τότε ξεκίνησε η περιπέτειά του.

Ένας άνδρας παγιδεύτηκε πίσω από καταρράκτη για δύο ημέρες στην Καλιφόρνια με την αστυνομία να προχωρά σε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού που κυριολεκτικά κόβει την ανάσα.

Ο 46χρονος Ράιαν Γουόρντγουελ στις 10 Αυγούστου επισκέφθηκε τους καταρράκτες, που είναι γνωστοί ως Seven Teacups με σκοπό να κάνει καταρρίχηση. Τότε ξεκίνησε η περιπέτειά του.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα social media του γραφείου του σερίφη της κομητείας Τουλάρε, η «ακραία υδραυλική δύναμη» των καταρρακτών έσπρωξε τον 46χρονο από τα σχοινιά του, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί πίσω από έναν καταρράκτη του ποταμού Κερν.

Όταν ο Γουόρντγουελ δεν επέστρεψε στο σπίτι του, σήμανε συναγερμός με τους διασώστε να τον εντοπίζουν με drone που πέταξε πίσω από τα νερά του καταρράκτη.

Η επόμενη φάση της επιχείρησης έγινε με ελικόπτερο που πέταξε στην περιοχή με διασώστη να κατεβαίνει με σκοινί, να παίρνει τον 46χρονο και να τον μεταφέρει σε ασφαλές μέρος, ολοκληρώνοντας αυτό που το γραφείο του σερίφη χαρακτήρισε «εκπληκτική ιστορία επιβίωσης».

Όπως διαπιστώθηκε ο 46χρονος είχε υποστεί αφυδάτωση και «ελαφρά τραύματα». Τις δύο ημέρες μέχρι τη διάσωσή του ο Γουόρντγουελ είχε κρυφτεί σε μια σκοτεινή σπηλιά κάτω από τον καταρράκτη αφού εκσφενδονίστηκε από τα σχοινιά του. «Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βγει. Δεν είχε κανένα τρόπο να ζεσταθεί ή να στεγνώσει εκεί μέσα, οπότε πρέπει να ήταν απαίσια» δήλωσε ο εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Τουλάρε.



Πηγή: newsbomb.gr