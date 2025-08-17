«Μεγάλη πρόοδος με την Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι»: Η αινιγματική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Λίγα λεπτά μετά τις κοινές δηλώσεις φον ντερ Λάιεν – Ζελένσκι, ο απρόβλεπτος πρόεδρος των ΗΠΑ «χτύπησε» μέσω social media.

Λίγα λεπτά μετά τις κοινές δηλώσεις Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει σε μία αινιγματική ανάρτηση στο διαδίκτυο.

«Μεγάλη πρόοδος με την Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στο CNN ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ. «Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι αυτές οι εγγυήσεις «αλλάζουν τα δεδομένα».

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες. «Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Πηγή: ethnos.gr