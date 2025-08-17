Κοινές δηλώσεις φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι στις Βρυξέλλες: «Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην Ευρώπη»

Τι ανέφεραν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από αυτές που προβλέπονται στο Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

«Χαιρετίζουμε την προθυμία του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το Άρθρο 5», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα.

«Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις: είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από άλλες τρίτες χώρες. Κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα με θέμα συζήτησης ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την ΕΕ για την υποστήριξη που έχει δείξει στην Ουκρανία και παράλληλα επέμεινε ότι η ανταλλαγή εδαφών είναι αδύνατη σύμφωνα με το ουκρανικό σύνταγμα. «Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε όλες, αν είναι όσες έχουμε ακούσει.

«Αυτό, όμως, είναι αδύνατο να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών, οπότε χρειάζεται κατάπαυση του πυρός για να εργαστούμε γρήγορα σε μια τελική συμφωνία. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητες «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινήσουν από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πρώτη γραμμή» πρόσθεσε.

Τόνισε, ακόμα, για άλλη μια φορά ότι το ουκρανικό σύνταγμα καθιστά αδύνατη την παραχώρηση εδαφών - και αυτό πρέπει να συζητηθεί μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη θέση Τραμπ ότι «δεν υπάρχει ανάγκη» για κατάπαυση του πυρός και ότι αντίθετα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν απάντησε ότι το πιο σημαντικό είναι να «σταματήσει η σφαγή». Παράλληλα τόνισε ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί «τριμερής συνάντηση» με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι πρέπει να τηρηθούν σαφείς χρονοδιαγράμματα.

Αφού συμφώνησε με την άποψη αυτή, ο κ. Ζελένσκι είπε ότι πρέπει να «πιέσουν» τη Ρωσία να προχωρήσει σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί «διαρκής ειρήνη».

Αργότερα σήμερα έχει προγραμματιστεί βιντεοδιάσκεψη μεταξύ των ηγετών χωρών της αποκαλούμενης "Συμμαχίας των Προθύμων", χωρών συμμάχων του Κιέβου.

Υπενθυμίζεται πως πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στη συνάντηση που θα έχει αύριο Δευτέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

