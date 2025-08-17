Και η Φον ντερ Λάιεν στην αυριανή συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στο «X» ότι θα συμμετάσχει αύριο στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί στον Λευκό Οίκο, μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και άλλων Ευρωπαίων ηγετών.

Όπως διευκρίνισε, δέχτηκε να συμμετάσχει στην συνάντηση της Δευτέρας μετά από πρόσκληση του Ζελένσκι, τον οποίο θα υποδεχθεί σήμερα στις Βρυξέλλες.



«Σήμερα το απόγευμα θα υποδεχθώ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Μαζί θα συμμετάσχουμε στη συνάντηση της "Συμμαχίας των Προθύμων" μέσω τηλεδιάσκεψης. Έπειτα από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι, αύριο θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Χθες Σάββατο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε πως Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν μέσα στην ημέρα αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον Τραμπ



Η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ανέφερε χθες πως οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: protothema.gr