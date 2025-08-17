Και η Φον ντερ Λάιεν στην αυριανή συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Όπως διευκρίνισε, δέχτηκε να συμμετάσχει στην συνάντηση της Δευτέρας μετά από πρόσκληση του Ζελένσκι, τον οποίο θα υποδεχθεί σήμερα στις Βρυξέλλες.
«Σήμερα το απόγευμα θα υποδεχθώ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Μαζί θα συμμετάσχουμε στη συνάντηση της "Συμμαχίας των Προθύμων" μέσω τηλεδιάσκεψης. Έπειτα από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι, αύριο θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Χθες Σάββατο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε πως Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν μέσα στην ημέρα αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον Τραμπ
Η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ανέφερε χθες πως οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο.
