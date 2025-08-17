Σεισμός 6 Ρίχτερ στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας - Δεκάδες τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6 βαθμών που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.





Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της.

Gempa bumi magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada 17 Agustus 2025.



Sebagian bangunan gereja yang tengah direnovasi, roboh karena gempa, saat warga sedang beribadah. pic.twitter.com/c0jdDnoWas — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) August 17, 2025







Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.



Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.





M5.8 earthquake hit 14 km N of Poso Regency, Central Sulawesi province, Indonesia (on August 17, 2025 at 6.38 AM local time)



Grocery shop security camera footage from Lembomawo village, Poso Kota district.



People from the poso regency felt the strong shaking. pic.twitter.com/euFQCjfTP6 — RenderNature (@RenderNature) August 17, 2025

Πηγή: protothema.gr