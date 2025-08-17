O Τραμπ πιέζει για τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι - Σκληροί όροι από Ρωσία, στο παιχνίδι και η Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να συγκαλέσει τριμερή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με το Axios, η συνάντηση μπορεί να προγραμματιστεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, όπως φέρεται να μετέφερε σε Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη σύνοδο της Αλάσκας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Πούτιν έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνης την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από δύο ανατολικές επαρχίες, το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ. Παράλληλα, ζήτησε «πάγωμα» των γραμμών του μετώπου σε Χερσώνα και Ζαπορίζια. Η Μόσχα ελέγχει σχεδόν ολόκληρη την επαρχία Λουγκάνσκ και περίπου το 75% του Ντονέτσκ. Ο Πούτιν παρουσίασε την πρόθεση να σταματήσει τις επιχειρήσεις σε Χερσώνα και Ζαπορίζια ως ένδειξη συμβιβασμού, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα εγκαταλείψει το Ντονέτσκ.

Αμερικανικοί κύκλοι εκτίμησαν ότι η Ρωσία ίσως είναι διατεθειμένη να συζητήσει και για μικρά τμήματα των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο, που βρίσκονται σήμερα υπό ρωσικό έλεγχο. Ωστόσο, η πρόταση συνεπάγεται μεγαλύτερη παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία, κάτι που η Μόσχα θεωρεί «λογικό» λόγω της στρατιωτικής της υπεροχής, αλλά το Κίεβο αναμένεται να απορρίψει. Επιπλέον, ο Πούτιν ζήτησε από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τη ρωσική κυριαρχία στα εδάφη που θα παραμείνουν υπό ρωσικό έλεγχο μετά από ενδεχόμενη συμφωνία.

Στη συζήτηση φαίνεται να εμπλέκεται και η Κίνα, την οποία ο Ρώσος πρόεδρος προτείνει ως πιθανό εγγυητή ασφαλείας για την Ουκρανία, υπονοώντας ότι αντιτίθεται στη συμμετοχή δυνάμεων του ΝΑΤΟ σε αυτόν τον ρόλο.

Από την άλλη πλευρά, Ουκρανία και Ευρωπαίοι εταίροι της εξετάζουν τη δημιουργία μιας «συμμαχίας προθύμων» που θα παρέχει μακροπρόθεσμη ασφάλεια στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ μετά τη σύνοδο της Αλάσκας, εμφανίστηκε θετικός στην ιδέα εγγυήσεων ασφαλείας. Ο Τραμπ φέρεται να διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά η Ουκρανία ελπίζει σε αμερικανική συμμετοχή. Το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί περαιτέρω κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Μόσχα ότι απορρίπτει κάθε πρόταση για κατάπαυση του πυρός, δυσχεραίνοντας έτσι την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. «Η Ρωσία δεν έχει αποφασίσει πότε θα σταματήσει τις επιθέσεις. Αν δεν είναι έτοιμη να δώσει μια απλή εντολή για παύση πυρός, τότε θα είναι ακόμη δυσκολότερο να δεσμευθεί σε μια μακροχρόνια ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

