Μπόρις Τζόνσον: Διακοπές στην Εύβοια με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους

Στην Ελλάδα βρίσκονται για άλλο ένα καλοκαίρι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με τη σύζυγό του Κάρι και τα τέσσερα παιδιά τους.
Το ζεύγος επέλεξε την Εύβοια, αναφέρει η Daily Express.
Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος προορισμός των φετινών διακοπών της οικογένειας Τζόνσον, αφού τον Ιούλιο περασμένο μήνα ταξίδεψαν στην Ιταλία.
Ο Μπόρις και η Κάρι Τζόνσον απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, φέτος στις 21 Μαΐου.
Ο πρώην πρωθυπουργός έχει άλλα τέσσερα παιδιά με τη δεύτερη σύζυγό του, τη δικηγόρο Μαρίνα Γουίλερ, και έχει τουλάχιστον ένα άλλο παιδί από εξωσυζυγική σχέση.
Πηγή: newsbomb.gr
The former Prime Minister has been pictured enjoying a summer holiday in Greece with his wife, months after the couple welcomed their fourth child. #DailyExpress https://t.co/ah2rpnflBZ pic.twitter.com/VpoLrPiQCx— Express Politics (@ExpressPolitics) August 16, 2025