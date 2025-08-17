Το επόμενο στοίχημα Τραμπ για το ουκρανικό: Οι πιθανότητες μιας κοινής συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι και τα «αγκάθια» για συμφωνία

Μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαράζει σχέδιο για ιστορική τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Μπορεί η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν να μην είχε τα αποτελέσματα που περίμενε με ανυπομονησία η υφήλιος, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος απέτυχε στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Όχι ακόμα, τουλάχιστον. Κι αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ εκδήλωσε αμέσως την πρόθεσή του να οργανώσει μια ιστορική τριμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχοντας ως απώτερο σκοπό μια πιθανή πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το CNN, ένα τέτοιο ενδεχόμενο φαντάζει μακρινό για το Κρεμλίνο μιας και αμφισβητεί εκ των προτέρων τη σημασία της, θεωρώντας την πιθανώς περισσότερο επικοινωνιακό θέαμα παρά ουσιαστική κίνηση. Μάλιστα, Ρώσος δημοσιογράφος που μίλησε ανώνυμα τόνισε ότι μια τέτοια σύνοδος θα μπορούσε να περιοριστεί σε απλή φωτογραφία, χωρίς πραγματική επίδραση στις διαπραγματεύσεις.

Η… νομιμότητα του Ζελένσκι

Εδώ και καιρό, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αρνείται τη νομιμότητα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ηγέτη της Ουκρανίας. Μάλιστα επικεντρώθηκε και στην ακύρωση των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία στο τέλος της πενταετούς θητείας του Ζελένσκι. Μάλιστα μια εβδομάδα πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι «δεν έχει τίποτα εναντίον» της συνάντησης με τον Ζελένσκι, αλλά «πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για αυτό».

Δεν αποκλείεται οι προϋποθέσεις να περιλαμβάνουν τη συμφωνία της Ουκρανίας να διεξαγάγει εκλογές πριν από την υπογραφή ειρηνευτικής συνθήκης.

Οι σκέψεις του Τραμπ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ έθεσε το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής με τον Ρώσο ηγέτη, από την οποία ο Ζελένσκι είχε αποκλειστεί. Θα καταφέρει άραγε, αναρωτιέται το CNN, ο Τραμπ να φέρει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν και Ζελένσκι προκειμένου να διαπραγματευτούν την ειρήνη;

Bild: O Tραμπ κάλεσε Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, εκτός από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τους ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, επικαλούμενη γερμανικές κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες «θα συντονιστούν και θα απαντήσουν από κοινού».

Συντονίζουν τις κινήσεις τους Ευρωπαίοι και Ζελένσκι

Την ίδια στιγμή, οι ηγέτες των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη σήμερα Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μετά την πρώτη συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή (15/8) σε διάστημα άνω των έξι ετών, η οποία έλαβε χώρα χθες και αφορούσε θέματα υψηλού ενδιαφέροντος.

Μετά τις συνομιλίες, και οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν τη σύνοδο κορυφής παραγωγική, αλλά δήλωσαν ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, ενώ κανένας από τους δύο δεν ανέφερε τη λέξη «εκεχειρία».

BILD: Πληροφορίες για το τηλεφώνημα Τραμπ - Ζελένσκι - Eυρωπαίων ηγετών

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δέχθηκε το τηλεφώνημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 8:35 (ώρα Ελλάδος) στο ασφαλές κρυπτο-τηλέφωνό του, ενώ βρισκόταν σε διακοπές. Στην ίδια κλήση συνδέθηκαν ευρωπαίοι ηγέτες και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, είχε προηγηθεί απευθείας συνομιλία διάρκειας 30' του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου ο πρώτος να ενημερώσει τον ουκρανό πρόεδρο σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα. «Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν φέρεται να ήταν πρόθυμος για πρώτη φορά να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Απέκλεισε μόνο την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Ο (Ντόναλντ) Τραμπ έδωσε στους συμμετέχοντες την εντύπωση ότι ήταν κουρασμένος. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι δεν είχε κοιμηθεί για 20 ώρες λόγω των προετοιμασιών για τη σύνοδο κορυφής και ότι δεν πρέπει να το κάνει κανείς αυτό στην ηλικία του», αναφέρει η εφημερίδα.

Πηγή: ethnos.gr