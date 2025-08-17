Το Ισραήλ ετοιμάζεται να εκτοπίσει βίαια τους Παλαιστινίους στο νότιο τμήμα της Γάζας

Για έναν νέο γύρο βίαιου εκτοπισμού Παλαιστινίων προετοιμάζεται το Ισραήλ, καθώς από σήμερα, Κυριακή (17/8) αναμένεται να ξεκινήσει να εκκενώνει αμάχους από αυτό που αποκάλεσε «ζώνες μάχης» προς το νότιο τμήμα της Γάζας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), Αβιχάι Αντραΐ στους Παλαιστινίους θα παρασχεθούν σκηνές και άλλος εξοπλισμός στέγασης πριν από τη μετεγκατάστασή τους, ο οποίος θα μεταφερθεί μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ από τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανώσεις αρωγής αφού πρώτα επιθεωρηθεί από προσωπικό του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Ο στρατός δεν έχει διευκρινίσει εάν ο εξοπλισμός προορίζεται για τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας, ο οποίος εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους και εάν ο τόπος στον οποίο θα μεταφερθούν στο νότιο τμήμα της Γάζας θα είναι η περιοχή της Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο ΟΗΕ δεν σχολίασε αμέσως την ισραηλινή ανακοίνωση, ωστόσο προειδοποίησε την Πέμπτη ότι χιλιάδες οικογένειες που ήδη βιώνουν αποτρόπαιες ανθρωπιστικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε απόγνωση εάν το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας προχωρήσει.

Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) εξέφρασε την ανησυχία του για τα σχέδια του Ισραήλ να μετεγκαταστήσει τον πληθυσμό στο νότιο τμήμα της Γάζας, τονίζοντας ότι αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τα δεινά.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ χαιρέτισε την αναγνώριση από το Ισραήλ ότι η στέγαση αποτελεί επείγουσα ανάγκη και ότι οι σκηνές και άλλος εξοπλισμός στέγασης θα επιτραπούν και πάλι στη Γάζα. «Ο ΟΗΕ και οι συνεργάτες του θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που προσφέρει αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Αυτό συμβαίνει λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι σκοπεύει να ξεκινήσει μία νέα επίθεση για να καταλάβει τον έλεγχο της βόρειας πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της περιοχής, σε ένα σχέδιο που προκάλεσε

διεθνή ανησυχία για την τύχη της κατεστραμμένης λωρίδας, όπου ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη Κυριακή ότι πριν από την έναρξη της επίθεσης, ο άμαχος πληθυσμός θα εκκενώσει προς αυτό που περιέγραψε ως «ασφαλείς ζώνες» από την πόλη της Γάζας, αναφέροντας πως ο στρατός έλαβε το πράσινο φως για να «κατεδαφίσει» αυτά που περιέγραψε ως τα δύο εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς: την πόλη της Γάζας στο βορρά και την αλ-Μαουάσι πιο νότια.

Παλαιστίνιοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν δηλώσει ότι κανένα μέρος στον παλαιστινιακό θύλακα δεν είναι ασφαλές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει διατάξει τους κατοίκους να μετακινηθούν.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε χθες, Σάββατο ότι τα σχέδια για τη νέα επίθεση βρίσκονται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, χαρακτήρισε την ανακοίνωση του στρατού ως «μέρος της βίαιης επίθεσης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας» και «επικίνδυνη και θρασύτατη προσβολή των διεθνών συμβάσεων».

«Το να αναγκάζεις τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν μέσω λιμού, σφαγών και εκτοπισμών είναι ένα συνεχιζόμενο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η εγκληματική συμπεριφορά στη Γάζα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα καθημερινά εγκλήματα που διαπράττει η κατοχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», ανέφερε η οργάνωση σε δήλωσή της.

Πηγή: ertnews.gr