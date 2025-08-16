Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - 11 νεκροί και 130 τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της περιοχής Ριαζάν στη Ρωσία με 11 ανθρώπους νεκρούς και 130 τραυματίες.

Ο κυβερνήτης της περιοχής ανέφερε πως η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά μέσα στο εργοστάσιο. Σωστικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο και ψάχνουν για εγκλωβισμένους.

Η έκρηξη είναι πιθανόν να έγινε από επίθεση ουκρανικών drones καθώς και στο παρελθόν έχουν στοχεύσει στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους στο Ριαζάν. Τον Ιανουάριο είχαν πλήξει ένα διυλιστήριο και έναν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Ukraine has hit 14% of Russia's total refining capacity in the past 8 days.



August 2

Novokuibyshevsk Refinery – Capacity: 8.8 Mt/year (~3.1% of Russia’s total)



Ryazan Refinery – Capacity: 17.1 Mt/year (~6.1%)



August 7

Afipsky Refinery – Capacity: 6.25 Mt/year (~2.2%)



August… pic.twitter.com/Pyh0aqqK5e — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 10, 2025

Πηγή: newsbomb.gr