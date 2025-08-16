Επέστρεψε ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον - Χωρίς γραβάτα και με σκυμμένο κεφάλι κατέβηκε από το Air Force One (vid)

Στην Ουάσινγκτον επέστρεψε πριν λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την πολύωρη συνάντηση που είχε στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Εμφανώς κουρασμένος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέβηκε από το Air Force One, χωρίς να φορά τη γραβάτα του και με βλέμμα στραμμένο προς τα κάτω.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ και Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, χωρίς να αποκαλύψουν τίποτα για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, σε ένα κλίμα ωστόσο αυξημένων ενθαρρυντικών δηλώσεων και χειρονομιών αβροφροσύνης.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική», ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε λόγο για «εποικοδομητική» συζήτηση, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξε κανένα φιλτράρισμα των συνομιλιών που είχαν για τρεις ώρες σε στρατιωτική βάση της Αλάσκας.



Ο Αμερικανός πρόεδρος, που προβάλλεται ως ένας αποφασιστικός διαπραγματευτής, βεβαίωσε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ρώσο ομόλογό του ότι «πολύ λίγα» σημεία απομένουν να ρυθμιστούν για μια διευθέτηση που θα δώσει τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από πάνω από τρία χρόνια με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.



«Το ένα από αυτά (τα σημεία) είναι μάλλον το πιο σημαντικό», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αναφέρει ποιο είναι αυτό.



«Δεν έχουμε φτάσει εκεί, όμως έχουμε κάνει πρόοδο. Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», προειδοποίησε εξάλλου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προτού αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον.



Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν πέρασαν συνολικά έξι ώρες στην Αλάσκα.



Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος φιλοδοξούσε να διοργανώσει πολύ γρήγορα μια τριμερή συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και να επιτύχει μια εκεχειρία.



Όμως δεν έκανε καμία σχετική αναφορά κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: protothema.gr