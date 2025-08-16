Αλάσκα: Κίνηση υψηλού συμβολισμού από Πούτιν – Επισκέφθηκε τους τάφους Σοβιετικών πιλότων

Ο Πούτιν απέτισε φόρο τιμής στους τάφους Σοβιετικών στρατιωτών στην Αλάσκα

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Συγκρότημα της Κοινής Στρατιωτικής Βάσης Έλμεντορφ–Ρίτσαρντσον» στην Άνκορατζ της Αλάσκα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επισκέφθηκε το Εθνικό Νεκροταφείο Φορτ Ρίτσαρντσον για να καταθέσει λουλούδια στους τάφους των Σοβιετικών πιλότων.

After talks with Trump, Putin visited the cemetery where Soviet pilots are buried. pic.twitter.com/4H3Qosm2fK — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην αεροπορική διαδρομή Αλάσκα-Σιβηρία, μέσω της οποίας μεταφέρθηκαν αεροσκάφη των ΗΠΑ στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ήταν μια επικίνδυνη και δύσκολη διαδρομή πάνω από την απέραντη έρημο του πάγου», δήλωσε ο Πούτιν. «Ωστόσο, οι πιλότοι και των δύο χωρών έκαναν ό,τι μπορούσαν για μια κοινή νίκη».

Πηγή: newsbomb.gr