«Υπάρχει ακόμη δρόμος για τη συμφωνία», λέει ο Τραμπ – Ο Πούτιν τον προσκάλεσε στη Μόσχα

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν στην αμερικανική αεροπορική βάση της Αλάσκας, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκαν μετά από σχεδόν τρεις ώρες.

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τραμπ να κάνει λόγο για μια παραγωγική συνάντηση, ανέφερε, ωστόσο, ότι «υπάρχει ακόμη δρόμος για τη συμφωνία».

«Υπήρχαν πολλά, πολλά σημεία στα οποία συμφωνήσαμε», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα έλεγα μερικά σημαντικά, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, έχουμε κάνει κάποια πρόοδο», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ είπε ότι θα καλέσει το ΝΑΤΟ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να «του πει για τη σημερινή συνάντηση».

«Θα αρχίσω να κάνω μερικά τηλεφωνήματα και θα τους πω τι συνέβη. Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πούτιν: «Προς το συμφέρον της Ρωσίας ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία»

Ο Πούτιν ανέφερε αρχικά ότι «οι διαπραγματεύσεις ήταν χρήσιμες και διεξοδικές σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», ενώ ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόταση της συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα.

Ανέφερε μάλιστα ότι είναι «προς το συμφέρον της Ρωσίας ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία».

Στη συνέχεια, ο Πούτιν προσκάλεσε τον Αμερικανό στη Μόσχα για μια επόμενη συνάντηση. Ο Τραμπ στράφηκε προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά. «Θα σας μιλήσουμε πολύ σύντομα και πιθανότατα θα σας ξαναδούμε πολύ σύντομα», είπε στον Ρώσο πρόεδρο.

«Την επόμενη φορά στη Μόσχα», απάντησε ο Πούτιν.

Ο Τραμπ είπε «αυτό είναι ενδιαφέρον» και προσθέτει «θα δεχτώ λίγη κριτική για αυτό, αλλά μπορώ να το δω να συμβαίνει».

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στην κοινή ιστορία της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλάσκα και δηλώνει ότι ήταν μια «λογική» τοποθεσία για τις συνομιλίες τους.

«Θα θυμόμαστε πάντα άλλα ιστορικά παραδείγματα όπου οι χώρες μας νίκησαν από κοινού, κοινούς εχθρούς με πνεύμα συντροφικότητας και συμμαχίας, υποστηρίζοντας και βοηθώντας η μία την άλλη.

Είμαι βέβαιος ότι αυτή η κληρονομιά θα μας βοηθήσει να ξαναχτίσουμε και να καλλιεργήσουμε αμοιβαία επωφελείς και ισότιμες σχέσεις σε αυτή τη νέα φάση, ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Αλάσκα, ακυρώθηκε το γεύμα και η διευρυμένη σύσκεψη που θα ακολουθούσε της συνάντησης. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν επίσημα από τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ertnews.gr