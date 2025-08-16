Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες συνομιλίες

Οι δύο ηγέτες θα ξεκινήσουν σύντομα τη συνέντευξη Τύπου σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, κάτι που επιβεβαίωσε και η ρωσική πλευρά. Οι δημοσιογράφοι έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στην αίθουσα.
Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ ρωτήθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass πώς είναι η διάθεσή του μετά τη συνάντηση, με τον ίδιο να απαντά ότι είναι «εξαιρετική».
Στην αρχή της συνάντησής τους, οι δύο άνδρες συνοδευόμενοι από τους συμβούλους τους, κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον μπροστά από μια επιγραφή σε μπλε φόντο που έγραφε «Αναζητώντας την Ειρήνη».
Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα μέσα στη βδομάδα ότι θα ήξερε μέσα σε λίγα λεπτά αν ο Πούτιν ήταν πραγματικά ενδιαφερόμενος να επιδιώξει την ειρήνη. Είπε επίσης ότι αν η σύνοδος κορυφής δεν πάει καλά, «θα φύγει».
«Μπορεί να φύγω και να πω “καλή τύχη” και αυτό θα είναι το τέλος. Μπορεί να πω ότι αυτό δεν θα επιλυθεί», δήλωσε ο Τραμπ πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.
Ο Ρώσος πρόεδρος συνοδεύεται από τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ και τον διπλωματικό του σύμβουλο Γιούρι Ουσακόφ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, από την άλλη πλευρά, συνοδεύεται από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ.
