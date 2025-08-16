Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες συνομιλίες

Οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν στην αμερικανική αεροπορική βάση της Αλάσκας, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκαν μετά από σχεδόν τρεις ώρες, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες θα ξεκινήσουν σύντομα τη συνέντευξη Τύπου σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, κάτι που επιβεβαίωσε και η ρωσική πλευρά. Οι δημοσιογράφοι έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στην αίθουσα.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ ρωτήθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass πώς είναι η διάθεσή του μετά τη συνάντηση, με τον ίδιο να απαντά ότι είναι «εξαιρετική».

Στην αρχή της συνάντησής τους, οι δύο άνδρες συνοδευόμενοι από τους συμβούλους τους, κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον μπροστά από μια επιγραφή σε μπλε φόντο που έγραφε «Αναζητώντας την Ειρήνη».

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα μέσα στη βδομάδα ότι θα ήξερε μέσα σε λίγα λεπτά αν ο Πούτιν ήταν πραγματικά ενδιαφερόμενος να επιδιώξει την ειρήνη. Είπε επίσης ότι αν η σύνοδος κορυφής δεν πάει καλά, «θα φύγει».

«Μπορεί να φύγω και να πω “καλή τύχη” και αυτό θα είναι το τέλος. Μπορεί να πω ότι αυτό δεν θα επιλυθεί», δήλωσε ο Τραμπ πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.

Ο Ρώσος πρόεδρος συνοδεύεται από τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ και τον διπλωματικό του σύμβουλο Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, από την άλλη πλευρά, συνοδεύεται από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή: ertnews.gr