Πανικός στο Μάντσεστερ μετά από σύγκρουση αεροσκαφών στον αεροδιάδρομο - «Νιώσαμε το αεροπλάνο να τρέμει»

Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν το πρωί της Παρασκευής (15/8) κατά την τροχοδρόμηση στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου του Μάντσεστερ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του αεροδρομίου.

