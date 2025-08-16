Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Πανικός στο Μάντσεστερ μετά από σύγκρουση αεροσκαφών στον αεροδιάδρομο - «Νιώσαμε το αεροπλάνο να τρέμει» 16-08-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν το πρωί της Παρασκευής (15/8) κατά την τροχοδρόμηση στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου του Μάντσεστερ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του αεροδρομίου. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Σε 20 λεπτά ο Γιόβιτς θύμισε στην ΑΕΚ το πιο σημαντικό πράγμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο menshouse.gr Μήπως να δίναμε λίγη περισσότερη προσοχή σ’ αυτό που είπε ο Γιώργος Τσαλίκης για τον Γιώργο Μαζωνάκη; dailymedia.gr Αυτή είναι: Η γνωστή Ελληνίδα influencer που συνελήφθη για εμπλοκή με παράνομο στοίχημα instanews.gr Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για τη φετινή ΑΕΚ menshouse.gr Μόνο ντροπή... menshouse.gr Τα πτυχία δεν αρκούν: Οι πιο περιζήτητες δουλειές στον κόσμο τώρα που κυριαρχεί η Τεχνητή Νοημοσύνη instanews.gr Το ChatGPT έκανε πίσω, αλλά... menshouse.gr Διέλυσε τα κοντέρ ο ΠΑΟΚ και τώρα… επανάληψη! dailymedia.gr Πανικός στο Μάντσεστερ μετά από σύγκρουση αεροσκαφών στον αεροδιάδρομο - «Νιώσαμε το αεροπλάνο να τρέμει» SHARE