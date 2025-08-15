Ντόναλντ Τραμπ: «Θέλω εκεχειρία άμεσα στην Ουκρανία, δεν θα είμαι ευχαριστημένος αν δεν γίνει σήμερα»

Με κομμένη την ανάσα περιμένει ο πλανήτης την συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζονται αισιόδοξοι για την έκβαση της συνάντησης, ο καθένας για τους δικούς του λόγους ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως θέλει να δει γρήγορα μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και μάλιστα ακόμη και σήμερα.

Στο νέο βίντεο από την συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντά σχετικά με το τι θα θεωρηθεί επιτυχία της σημερινής συνόδου κορυφής.

«Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι οριστικό. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να δω κατάπαυση του πυρός. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω, αλλά θα συμμετάσχει στη διαδικασία, προφανώς, όπως και ο Ζελένσκι, αλλά θέλω να δω γρήγορα κατάπαυση του πυρός.

Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα, αλλά δεν θα είμαι ευχαριστημένος αν δεν γίνει σήμερα. Όλοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα, αλλά εγώ απλά λέω ότι θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Είμαι εδώ για να σταματήσω τους σκοτωμούς.

Ξέρετε, δεν δίνουμε χρήματα. Εμείς βγάζουμε χρήματα. Αυτοί αγοράζουν τα όπλα μας, εμείς τα στέλνουμε στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ μας στέλνει μεγάλα, όμορφα επιταγή. Αλλά αυτό δεν με νοιάζει… Αυτό που με νοιάζει είναι ότι την περασμένη εβδομάδα έχασαν 7011 ανθρώπους, σχεδόν όλοι στρατιώτες. 36 άνθρωποι σε μια πόλη που χτυπήθηκε από πύραυλο. Πάνω από 7.000 στρατιώτες. Είναι τρελό».

Πηγή: newsit.gr