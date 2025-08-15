Γιατροί αφαίρεσαν αυτοκινητάκι από το στομάχι ενός παιδιού με σπάνια μέθοδο

Γιατροί στην περιοχή της Μόσχας αφαίρεσαν ένα αυτοκινητάκι από το στομάχι ενός 5χρονου αγοριού. Το παιδί το κατάπιε κατά λάθος ενώ έπαιζε.

Όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο Υγείας της Περιφέρειας της Μόσχας, το ίδιο το αγόρι δεν κατάλαβε πώς το παιχνίδι κατέληξε στο στόμα του και στη συνέχεια στο στομάχι του. Αλλά το κυριότερο είναι ότι το είπε αμέσως στους γονείς του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παιδικό Κέντρο L. M. Roshal. Κατά την εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο δεν κινήθηκε πιο μακριά από το στομάχι.

Χρησιμοποιώντας ένα καλάθι Dormia - ένα ειδικό εργαλείο για την αφαίρεση ξένων αντικειμένων - οι ενδοσκόποι αγκίστρωσαν το παιχνίδι και το τράβηξαν προσεκτικά έξω με τον ίδιο τρόπο που μπήκε μέσα. Χρειάστηκαν κυριολεκτικά 10 λεπτά.

Ευτυχώς, το αυτοκινητάκι, δεν πρόλαβε να προκαλέσει βλάβη στο σώμα του παιδιού.

Πηγή: newsbomb.gr