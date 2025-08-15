Τραμπ - Πούτιν: Το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου από το Air Force One

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθ’ οδόν προς την Αλάσκα, όπου θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι οι πιθανές ανταλλαγές εδαφών «θα συζητηθούν, αλλά η Ουκρανία πρέπει να πάρει την απόφαση». Ο Τραμπ επισήμανε: «Νομίζω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση».

Σχετικά με τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε: «Δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία. Είμαι εδώ για να φέρω τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Πούτιν αρχικά είχε στόχο να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, κάτι που, σύμφωνα με τον Τραμπ, δεν θα συνέβαινε υπό τις παρούσες συνθήκες.

Όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν φαίνεται να επιδιώκει πρόσβαση στην αμερικανική οικονομία, ωστόσο ξεκαθάρισε: «Δεν θα κάνουμε δουλειές μέχρι να τερματιστεί ο πόλεμος».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη σύνοδο στην Αλάσκα ως καθοριστική για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης. Τόνισε ότι αναμένει μια ουσιαστική τριμερή συζήτηση μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε τον κρίσιμο ρόλο των ΗΠΑ: «Βασιζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πειστεί η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο». Παράλληλα, ανακοίνωσε αποστολή ενισχύσεων για την αναχαίτιση της ρωσικής προέλασης στην ανατολική Ουκρανία, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι θυσιάζει στρατιώτες για στρατηγικά οφέλη πριν από τη σύνοδο.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα θεωρείται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη άμεση επαφή κορυφαίων ηγετών για τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά από μήνες έντασης. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά, με προσδοκίες για διευθέτηση συγκρούσεων, τερματισμό των εχθροπραξιών και πιθανές μελλοντικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, η Αλάσκα θα αποτελέσει το πεδίο όπου θα καθοριστεί η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, ενώ τα αποτελέσματα της συνόδου θα επηρεάσουν άμεσα την πολιτική και στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

