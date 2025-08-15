Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Πούτιν: «Υψηλό διακύβευμα»

Για υψηλό διακύβευμα έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της σημερινής κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social.



Δείτε την ανάρτησή του:





Σημειώνεται ότι η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας θα ανοίξει επίσημα στις 11 το πρωί τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδα), δίνοντας το έναυσμα για έναν μαραθώνιο επαφών σε διάφορα σχήματα: από κατ’ ιδίαν συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών μέχρι συζητήσεις σε διευρυμένες ομάδες.



Σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα, οι εργασίες της συνόδου υπολογίζεται να ολοκληρωθούν έπειτα από επτά ώρες. Στο τέλος των διαβουλεύσεων έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία οι δύο ηγέτες θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των συνομιλιών τους. Ωστόσο, όλα αυτά παραμένουν υπό το πρίσμα της διπλωματικής ευελιξίας και των εξελίξεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Η αμερικανική αποστολή

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ αναμένεται να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο ταξίδι του την Αλάσκα.



Στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου θα βρεθούν επίσης ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, η διευθύντρια του επιτελείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, σηματοδοτώντας την πλήρη εμπλοκή του ανώτατου κυβερνητικού μηχανισμού στη διαδικασία.



Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν ακόμη οι πρεσβευτές Στιβ Γουίτκοφ και Μόνικα Κρόουλι, ενισχύοντας το διπλωματικό σκέλος της αποστολής.

Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ποιοι αξιωματούχοι θα συνοδεύσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας.



Σύμφωνα με το BBC, η πενταμελής αντιπροσωπεία περιλαμβάνει:



- τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσακόφ,

- τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ,

- τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ,

- τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ,

- τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Πηγή: protothema.gr