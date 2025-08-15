Ισπανία: Τουλάχιστον 7 νεκροί από τις πυρκαγιές, πάνω από 1,5 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη

Η Ισπανία βιώνει μία ακόμη δύσκολη μέρα σήμερα (15/08), με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν «μάχη» με 14 μεγάλες εστίες φωτιάς και τις αρχές να προειδοποιούν για «δυσμενείς συνθήκες» κατά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που έχουν ήδη σκοτώσει 7 ανθρώπους και έχουν κάψει πάνω από 1,5 εκατ. στρέμματα.

Το επίμονο κύμα καύσωνα των τελευταίων 12 ημερών, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς νότιους ανέμους που πνέουν, προμηνύουν μία ακόμη εφιαλτική μέρα για κατοίκους και τουρίστες, σε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια εκδήλωσης πυρκαγιών τα τελευταία 20 χρόνια, όπως ανέφερε η επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, Βιργίνια Μπαρκόνες.

«Στο δυτικό τμήμα της χώρας, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», τόνισε, μιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Στη Γαλικία, ένα μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο οδήγησε στο κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας, καθώς οι θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40℃ στις βόρειες ακτές.

«Σήμερα θα είναι μία ακόμη πολύ δύσκολη μέρα, με ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών», τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ.

Η Avincis, ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από αέρος στην Ισπανία και την Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι κατέγραψε αύξηση 50% σε σύγκριση με πέρυσι στις ώρες πτήσης σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι στιγμής, αυτήν τη σεζόν.

Πηγή: newsbomb.gr