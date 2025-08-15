Σύνοδος στην Αλάσκα: Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν για το μέλλον της Ουκρανίας – Οι προσδοκίες, οι φόβοι και η ατζέντα

Η συνάντηση αποτελεί διπλωματικό επίτευγμα για τον Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται σε απομόνωση μετά την εισβολή στην Ουκρανία – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ιστορική σύνοδο

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα πραγματοποιείται εκεί όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση -κυριολεκτικά- σε ένα μέρος γνωστό και στις δύο χώρες ως πρώτη γραμμή του Ψυχρού Πολέμου για την αντιπυραυλική άμυνα, τα ραντάρ και τη συλλογή πληροφοριών. Παραμένει να δούμε αν θα οδηγήσει σε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία, περισσότερο από 3,5 χρόνια μετά την εισβολή της Μόσχας.

Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής

Η σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (15/08) στη Joint Base Elmendorf-Richardson έξω από το Άνκορατζ, με έναρξη περίπου στις 22:30 ώρα Ελλάδος, μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ, καθώς και μια συνάντηση των αντιπροσωπειών, δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν.

Όπως παρατηρεί το Associated Press, πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Πούτιν στις ΗΠΑ από το 2015 για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επειδή οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο το 2023 εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν με την κατηγορία εγκλημάτων πολέμου, δεν έχουν καμία υποχρέωση να τον συλλάβουν.

Το ενδεχόμενο παρουσίας του Ζελένσκι

Σημειώνεται πως και οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μόνο μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, παρά τις αρχικές ενδείξεις ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ίσως και να συμμετείχε. Το Κρεμλίνο αντιτίθεται εδώ και καιρό στη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι, τουλάχιστον έως ότου επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και αυτή είναι έτοιμη να υπογραφεί.

Ο Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν ήταν αντίθετος σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, «αλλά πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες προϋποθέσεις» και ότι «αυτές απέχουν ακόμη πολύ». Αυτό προκάλεσε φόβους για τον αποκλεισμό της Ουκρανίας από τις διαπραγματεύσεις. Το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του τόνισαν ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή του Κίεβου.

Ο Ζελένσκι βρισκόταν στο Βερολίνο για επαφές την Τετάρτη (13/08) με τον Τραμπ και τους ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα ακουστούν πριν από τη σύνοδο κορυφής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στην ομάδα ότι ο Πούτιν «μπλοφάρει» σχετικά με τη στρατιωτική του δύναμη και την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων και «προσπαθεί να ασκήσει πίεση... σε όλους τους τομείς του ουκρανικού μετώπου» για να δείξει ότι η Ρωσία είναι «ικανή να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία». Στην πραγματικότητα, οι κυρώσεις «χτυπούν σκληρά την πολεμική οικονομία της Ρωσίας», είπε ο Ζελένσκι.

Σημειώνεται, πως ο Ζελένσκι συναντήθηκε επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ στο Λονδίνο την Πέμπτη (14/08).

Ποιος είναι ο ρόλος της Αλάσκας στην ιστορία της Ρωσίας;

Θα είναι η πρώτη επίσκεψη Ρώσου ηγέτη στην Αλάσκα, παρόλο που η περιοχή ήταν μέρος της τσαρικής αυτοκρατορίας μέχρι το 1867, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Η Αλάσκα αποικίστηκε από τη Ρωσία από τον 18ο αιώνα μέχρι που ο τσάρος Αλέξανδρος Β΄ την πούλησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1867 για 7,2 εκατομμύρια δολάρια. Όταν διαπιστώθηκε ότι περιείχε τεράστιους πόρους, οι Ρώσοι το θεώρησαν μια αφελής συμφωνία που τους προκάλεσε τύψεις.

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η Αλάσκα ήταν αντικείμενο νοσταλγίας και αστείων για τους Ρώσους. Ένα δημοφιλές τραγούδι της δεκαετίας του 1990 έλεγε: «Μην παίζεις τον ανόητο, Αμερική... δώσε μας πίσω την αγαπημένη μας γη της Αλάσκας». Ο Σαμ Γκριν του King's College του Λονδίνου δήλωσε στο X ότι ο συμβολισμός της Αλάσκας ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία ήταν «φρικτός -σαν να είχε σχεδιαστεί για να δείξει ότι τα σύνορα μπορούν να αλλάξουν, η γη μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί».

Η ατζέντα της συνάντησης

Το δημοσίευμα του Associated Press αναφέρει επίσης πως ο Τραμπ φαίνεται να είναι όλο και πιο εξοργισμένος με τον Πούτιν λόγω της άρνησης της Ρωσίας να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Το Κίεβο έχει συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, επιμένοντας σε εκεχειρία ως πρώτο βήμα προς την ειρήνη.

Η Μόσχα παρουσίασε όρους κατάπαυσης του πυρός που είναι απαράδεκτοι για τον Ζελένσκι, όπως η απόσυρση των στρατευμάτων από τις τέσσερις περιοχές που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2022, η διακοπή των προσπαθειών κινητοποίησης ή το πάγωμα των παραδόσεων όπλων από τη Δύση. Για μια ευρύτερη ειρήνη, ο Πούτιν απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει τις προσαρτημένες περιοχές, παρόλο που η Ρωσία δεν τις ελέγχει πλήρως, και την Κριμαία, να αποκηρύξει την πρόθεσή του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να περιορίσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών του και να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως επίσημη γλώσσα μαζί με τα ουκρανικά.

Ο Ζελένσκι επιμένει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την προστασία της Ουκρανίας από μελλοντικές επιθέσεις της Ρωσίας.

Ο Πούτιν προειδοποίησε την Ουκρανία ότι θα αντιμετωπίσει πιο σκληρούς όρους για την ειρήνη, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα εισβάλλουν σε άλλες περιοχές για να δημιουργήσουν αυτό που περιέγραψε ως «ζώνη ασφαλείας». Ορισμένοι παρατηρητές πρότειναν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ανταλλάξει τα πρόσφατα κέρδη της με εδάφη υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας στις τέσσερις περιοχές που προσαρτήθηκαν από τη Μόσχα.

Η Ρωσία κατέχει ολόκληρη την Κριμαία και σημαντικά τμήματα τεσσάρων άλλων ουκρανικών περιφερειών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το περασμένο Σάββατο ότι «οι Ουκρανοί δεν θα παραχωρήσουν τη γη τους στον κατακτητή».

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα: «Θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών. Το ξέρω από τη Ρωσία και από τις συνομιλίες που έχω κάνει με όλους. Για το καλό, για το καλό της Ουκρανίας. Καλά πράγματα, όχι κακά. Επίσης, κάποια κακά πράγματα και για τις δύο πλευρές».

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι ο Πούτιν θέλει η Ουκρανία να αποσυρθεί από το υπόλοιπο 30% της περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, ως μέρος μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μια πρόταση που η Ουκρανία απέρριψε κατηγορηματικά. Το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει το έδαφος που ελέγχει, πρόσθεσε, λέγοντας ότι αυτό θα ήταν αντισυνταγματικό και θα χρησίμευε μόνο ως εφαλτήριο για μια μελλοντική ρωσική εισβολή.

Είπε ότι οι συζητήσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αντιμετωπίσει βασικές απαιτήσεις της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας για την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας και της συμμετοχής της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις.

Την Τετάρτη (13/08) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν «πολύ σαφής» στην τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ θέλουν να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός. Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι ο Τραμπ ήταν σαφής ότι «τα εδαφικά ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία ... θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο».

Ποιες είναι οι προσδοκίες από τη συνάντηση Τραμπ-Πουτιν

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη, ότι θα υπάρξουν «πολύ σοβαρές συνέπειες», χωρίς να προσδιορίσει τις, εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να σταματήσει τον πόλεμο μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο Πούτιν βλέπει τη συνάντηση με τον Τραμπ ως μια ευκαιρία να εδραιώσει τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας, να κρατήσει την Ουκρανία εκτός ΝΑΤΟ και να την εμποδίσει να φιλοξενήσει δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις, ώστε η Μόσχα να μπορεί να επαναφέρει σταδιακά τη χώρα στην τροχιά της.

Πιστεύει ότι ο χρόνος είναι με το μέρος του, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις αγωνίζονται να ανακόψουν την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο, εν μέσω σμήνους πυραύλων και drones της Μόσχας.

Η συνάντηση αποτελεί διπλωματικό επίτευγμα για τον Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται σε απομόνωση μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο προσπάθησε να παρουσιάσει τις ανανεωμένες επαφές με τις ΗΠΑ ως δύο υπερδυνάμεις που επιδιώκουν την επίλυση διαφόρων παγκόσμιων προβλημάτων, με την Ουκρανία να αποτελεί μόνο ένα από αυτά

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της ανησυχούν ότι μια σύνοδος κορυφής χωρίς το Κίεβο θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πούτιν να κερδίσει τον Τραμπ στο πλευρό του και να αναγκάσει την Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα (AP)Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα (AP)

«Οποιεσδήποτε αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς την Ουκρανία είναι ταυτόχρονα αποφάσεις κατά της ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι νεκρές αποφάσεις. Δεν θα λειτουργήσουν ποτέ».

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επανέλαβαν τις ίδιες θέσεις, αναφορικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Καθώς εργαζόμαστε για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές: όλα τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη ανήκουν στην Ουκρανία», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. «Μια βιώσιμη ειρήνη σημαίνει επίσης ότι η επιθετικότητα δεν μπορεί να ανταμειφθεί».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, δήλωσε την Κυριακή (10/08) πως πιστεύει ότι ο Τραμπ «βεβαιώνεται ότι ο Πούτιν είναι σοβαρός, και αν δεν είναι, τότε θα σταματήσει εκεί». «Αν είναι σοβαρός, τότε από την Παρασκευή και μετά, η διαδικασία θα συνεχιστεί. Η Ουκρανία θα εμπλακεί, οι Ευρωπαίοι θα εμπλακούν», πρόσθεσε ο Ρούττε.

Από την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν μίλησε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς και με τους ηγέτες της Νότιας Αφρικής, του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν, της Λευκορωσίας και του Κιργιζιστάν, σύμφωνα

Αυτό υποδηλώνει ότι ο Πούτιν ίσως ήθελε να ενημερώσει τους σημαντικότερους συμμάχους της Ρωσίας για μια πιθανή συμφωνία, δήλωσε ο φιλοκρεμλινικός αναλυτής Σεργκέι Μάρκοφ. Ο Πούτιν συναντήθηκε επίσης με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους την παραμονή της συνόδου κορυφής.

