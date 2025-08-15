Κλιμακώνεται η ένταση στη Σερβία: Επιθέσεις και συγκρούσεις σε Νόβι Σαντ και Βελιγράδι

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες, Πέμπτη, στη Σερβία, με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές να επιτίθενται στα γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) στην πόλη Νόβι Σαντ, ενώ την ίδια ώρα συγκρούσεις ξέσπασαν και στο Βελιγράδι με την αστυνομία και υποστηρικτές του κόμματος.

Στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, διαδηλωτές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές: έσπασαν τζάμια στα γραφεία του SNS, πέταξαν έξω έπιπλα και διάφορα αντικείμενα, ενώ δεν έλειψαν και οι ρίψεις αυγών και μπογιάς στην είσοδο του κτιρίου. «Τελείωσε!» φώναζαν ρυθμικά οι συγκεντρωμένοι, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην 13χρονη παραμονή του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην εξουσία.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Επεισοδιακές διαδηλώσεις σημειώθηκαν χθες Πέμπτη σε αρκετές πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Βελιγραδίου όπου διαδηλωτές και υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος συγκρούστηκαν σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Νωρίτερα, ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς ενημέρωσε πως 27 αστυνομικοί και περίπου 80 πολίτες είχαν τραυματιστεί στα επεισόδια της Τετάρτης, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε περισσότερες από 40 προσαγωγές.

Πηγή: ertnews.gr