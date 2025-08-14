«Ο Πούτιν δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μου - Δεύτερη συνάντηση με Ζελένσκι και ίσως Ευρωπαίους» λέει ο Τραμπ πριν την Αλάσκα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιδιώξει να τα βάλει μαζί του.

Σε νέες δηλώσεις με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών στην Αλάσκα αύριο, στις 22:30 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος εμμένει στην εκτίμησή του ότι ο Πούτιν θέλει μια συμφωνία και ότι δεν θα επιδιώξει να του πάει κόντρα.

Ο Τραμπ δέχτηκε ερωτήσεις στο Οβάλ Γραφείο μετά την υπογραφή διακήρυξης για την 90ή επέτειο του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης.

Ρωτήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, για την αυριανή συνάντησή του με τον Πούτιν και για το αν είναι διατεθειμένος να προσφέρει στον Πούτιν πρόσβαση σε σπάνια ορυκτά για να τον ενθαρρύνει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα δούμε τι θα συμβεί, έχουμε μια μεγάλη συνάντηση», είπε, όπως μετέδωσε το SkyNews.

«Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό για τη Ρωσία και θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς ότι θα σώσουμε πολλές ζωές». Ο Τραμπ επανέλαβε ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν «για να σώσουμε χιλιάδες στρατιώτες».

«Νομίζω ότι η συνάντηση θα είναι καλή» πρόσθεσε, και υπογράμμισε: «Αλλά η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη που θα έχουμε. Θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα, και ίσως φέρουμε κάποιους από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ίσως όχι».

Ο Τραμπ τόνισε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι «θα κάνουν ειρήνη».

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα τα βάλει μαζί του, ενώ υποστήριξε ότι ο Πούτιν «θα ήθελε να δει μια συμφωνία».

«Αν δεν ήμουν πρόεδρος, κατά τη γνώμη μου, θα προτιμούσε πολύ περισσότερο να καταλάβει όλη την Ουκρανία, αλλά είμαι πρόεδρος και δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης ξανά την Αλάσκα για τη δεύτερη συνάντηση, η οποία, όπως λέει, θα ήθελε να γίνει «πολύ γρήγορα».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε, επίσης, για το αν η ίδια η σύνοδος κορυφής ή τα κίνητρα που είναι στο τραπέζι για την ειρήνη επιβραβεύουν τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι έχουμε μια κατάσταση που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει ξεκινήσει», είπε.

«Δεν ξεκίνησε επί των ημερών μου και επί τέσσερα χρόνια δεν συζητήθηκε καν. Μπορούσα να δω ότι θα συνέβαινε, αφού έφυγα, μπορούσα να δω τι συνέβαινε… Όλοι φταίνε, ο Πούτιν φταίει, όλοι φταίνε».

Πηγή: iefimerida.gr