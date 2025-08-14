Σάλος από δήλωση Νετανιάχου για «Μεγάλο Ισραήλ» – Οργισμένες αντιδράσεις από αραβικές χώρες

Θύελλα αντιδράσεων από αραβικές χώρες μετά από αναφορά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε «Μεγάλο Ισραήλ». Την αναφορά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού καταδικάζουν έντονα, μεταξύ άλλων κρατών, η Αίγυπτος και η Ιορδανία.

Αρκετές αραβικές χώρες καταδίκασαν την Πέμπτη (14.08.2025) δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αναφέρθηκε σε συνέντευξη στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ», αρχίζοντας από την Αίγυπτο και την Ιορδανία που κατήγγειλαν «κλιμάκωση» και «απειλή της κυριαρχίας» των χωρών της περιοχής.

Η έκφραση «Μεγάλο Ισραήλ» αναφέρεται στα σύνορα που περιγράφονταν στη Βίβλο την εποχή του βασιλιά Σολομώντα, τα οποία περιλάμβαναν τη Δυτική Όχθη αλλά και ένα μέρος των εδαφών που βρίσκονται στις γειτονικές χώρες (Ιορδανία, Λίβανος και Συρία) – εδάφη που υπερεθνικιστές Ισραηλινοί ονειρεύονται να καταλάβουν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στις 12 Αυγούστου στην τηλεόραση I24 news, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Νετανιάχου εάν πιστεύει στο «όραμα» ενός «Μεγάλου Ισραήλ».

«Απολύτως» απάντησε δύο φορές ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.

Η Αίγυπτος, της οποίας το Σινά καταλήφθηκε από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967, δήλωσε χθες ότι καταδικάζει όσα αναφέρθηκαν σε ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτό που αποκαλείται «το Μεγάλο Ισραήλ».

Το Κάιρο «ζήτησε διευκρινίσεις για το θέμα αυτό, σε ό,τι αυτό αντικατοπτρίζει σε όρους πρόκλησης αστάθειας, απόρριψης της επιλογής της ειρήνης στην περιοχή και επιμονής στην κλιμάκωση», έγραψε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Από την πλευρά της, η ιορδανική διπλωματία κατήγγειλε μία «επικίνδυνη προκλητική κλιμάκωση και μία απειλή στην κυριαρχία των χωρών».

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ καταδίκασε κι αυτό «τις δηλώσεις που προέρχονται από την οντότητα κατοχής σε σχέση με αυτό που αποκαλείται ”το όραμα του Μεγάλου Ισραήλ” και που αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τις επεκτατικές φιλοδοξίες της οντότητας αυτής».

«Οι δηλώσεις αυτές συνιστούν μία σαφή πρόκληση για την κυριαρχία των χωρών», πρόσθεσε το Υπουργείο.

Η Σαουδική Αραβία εξέφρασε χθες «την πλήρη απόρριψη ιδεών και εποικιστικών και επεκτατικών σχεδίων που υιοθετήθηκαν από τις ισραηλινές αρχές κατοχής», επαναλαμβάνοντας «το ιστορικό και νομικό δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ιδρύσει το ανεξάρτητο κράτος του».

Τον Φεβρουάριο, αρκετές αραβικές χώρες, εκ των οποίων η Σαουδική Αραβία, είχαν καταδικάσει δηλώσεις του Νετανιάχου που υποδήλωναν την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: newsit.gr