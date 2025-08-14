Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Γυναίκα δέχθηκε επίθεση σε πτήση της China Southern Airlines - Τσακώθηκε με ολόκληρη οικογένεια 14-08-2025 20:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου σε πτήση της China Southern Airlines. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Γιατί να γίνεται βούκινο ένα ζήτημα υγείας του κάθε Μαζωνάκη; menshouse.gr Μέχρι πριν 4 μήνες θα έμοιαζε ουτοπικό: Αντιλαμβανόμαστε τι παίκτη κυνηγάει ο Παναθηναϊκός; menshouse.gr «Έπεσα θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό μου»: Συγκλονιστική αποκάλυψη από την Δήμητρα Αλεξανδράκη λόγω... κεράτου! (Vid) dailymedia.gr «Έγκλημα» αυτό που έγινε με τον Γιάννη: Τώρα, είναι αργά… menshouse.gr Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ: Οι μπουκ το «βλέπουν» να γίνεται! menshouse.gr Άδωνις Γεωργιάδης: «Το μίσος σας για τον Μητσοτάκη έχει φτάσει σ’ επίπεδο αρρώστιας!» instanews.gr Πόλεμος στην Ουκρανία: Κύριε Ζελένσκι, τι έχετε πάθει; instanews.gr «Αυτό με κράτησε και δεν έχασα τα μυαλά μου»: Κι όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρική κλινική dailymedia.gr Γυναίκα δέχθηκε επίθεση σε πτήση της China Southern Airlines - Τσακώθηκε με ολόκληρη οικογένεια SHARE