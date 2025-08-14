Telegraph: Ο Τραμπ δελεάζει με ορυκτά τον Πούτιν με αντάλλαγμα την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να προτείνει στον Βλαντίμιρ Πούτιν την πρόσβαση σε σπάνιες γαίες, με στόχο να τον δελεάσει ώστε να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή (15/08), έχοντας στη διάθεσή του μια σειρά από οικονομικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προσελκύσουν τον Πούτιν.

Σύμφωνα με την Telegraph, οι προτάσεις περιλαμβάνουν την παραχώρηση στη Μόσχα της δυνατότητας εκμετάλλευσης φυσικών πόρων στην Αλάσκα, καθώς και την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που πλήττουν τη ρωσική αεροπορική βιομηχανία.

Ανάμεσα στους αξιωματούχους που ενημερώνουν τον Τραμπ είναι και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εξετάζει τις οικονομικές ανταλλαγές που μπορούν να προσφερθούν στη Ρωσία για να επιταχυνθεί μια συμφωνία εκεχειρίας.

Μια από τις προτάσεις αφορά την παροχή στον Πούτιν πρόσβασης σε σπάνιες γαίες που βρίσκονται στα ουκρανικά εδάφη που κατέχει σήμερα η Ρωσία. Δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίουτης Ουκρανίας βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, και ο Πούτιν έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις του για τα πολύτιμα αυτά ορυκτά.

Μια πηγή με γνώση των προτάσεων δήλωσε στην Telegraph: «Υπάρχει ένα φάσμα κινήτρων, στο οποίο μια πιθανή συμφωνία για ορυκτά/σπάνιες γαίες θα μπορούσε να περιλαμβάνεται».

Τον περασμένο Μάιο, οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για σπάνιες γαίες με το Κίεβο, η οποία επιτρέπει την εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών πόρων της Ουκρανίας. Η Ουάσινγκτον θα πρέπει να δημιουργήσει νέες μονάδες εξόρυξης, μια διαδικασία που θα μπορούσε να επιταχυνθεί με τη συνεργασία της Ρωσίας.

Η πολιτική «Πρώτα η Αμερική»

Η πολιτική του προέδρου «Πρώτα η Αμερική» έχει οδηγήσει σε αρκετές συμφωνίες για ορυκτά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, με τις πιο χαρακτηριστικές να είναι αυτές με την Ουκρανία και το Καζακστάν. Μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού του Καζακστάν, Ολζάς Μπεκτένοφ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με το Καζακστάν για την εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών στους... τομείς των κρίσιμων ορυκτών».

Άλλα κίνητρα περιλαμβάνουν την άρση των απαγορεύσεων εξαγωγών σε ανταλλακτικά και εξοπλισμό που απαιτούνται για τη συντήρηση των ρωσικών αεροσκαφών, πολλά από τα οποία έχουν περιέλθει σε κακή κατάσταση. Οι δυτικές χώρες έχουν περιορίσει την πρόσβαση της Μόσχας σε κρίσιμα ανταλλακτικά και άλλο εξοπλισμό από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες και τον στρατό να χρησιμοποιούν παλαιότερα αεροσκάφη για ανταλλακτικά.

Ο Σεργκέι Τσεμέζοφ, επικεφαλής της Rostec, του κρατικού αμυντικού κολοσσού της Ρωσίας, εκτίμησε φέτος ότι «Σχεδόν το 30% των αεροσκαφών δυτικής κατασκευής της Ρωσίας, τα οποία έχουν αποκοπεί από τις υπηρεσίες συντήρησης, θα μπορούσε να καθηλωθεί στο έδαφος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια».

Κερδοφόρα η άρση κυρώσεων στα ρωσικά αεροσκάφη

Ιδιαίτερα κερδοφόρα για τον αμερικανικό κατασκευαστή Boeing θα μπορούσε να αποδειχθεί η άρση των κυρώσεων στα ρωσικά αεροσκάφη. Οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους Αμερικανούς προμηθευτές για κρίσιμα ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης με έναν στόλο άνω των 700 αεροσκαφών, που αποτελείται κυρίως από αεροσκάφη Airbus και Boeing. Πρόσφατα σοβαρά περιστατικά, όπως η συντριβή ενός σοβιετικού Antonov An-24 το 1976 και η κυβερνοεπίθεση στην Aeroflot, αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση του στόλου.

Επιπλέον, ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στη Ρωσία τη δυνατότητα εκμετάλλευσης πολύτιμων φυσικών πόρων στα στενά που τη χωρίζουν από τις ΗΠΑ. Η Αλάσκα, η οποία χωρίζεται από τη Ρωσία μόλις με τρία μίλια από τον Βερίγγειο Πορθμό, εκτιμάται ότι διαθέτει σημαντικά αναξιοποίητα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, που συμπεριλαμβάνουν το 13% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Η ανάπτυξη της ρωσικής παρουσίας στην περιοχή θα ενίσχυε τα στρατηγικά συμφέροντα του Πούτιν στην αρκτική ζώνη.

Τέτοιου είδους κίνητρα θα μπορούσαν να είναι αποδεκτά για την Ευρώπη, εφόσον δεν εμφανιστούν ως ανταμοιβή για την εισβολή του Πούτιν, όπως δήλωσαν πηγές της βρετανικής κυβέρνησης στην Telegraph. «Η αίσθηση είναι ότι πρέπει να παρουσιαστεί με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τη δημόσια γνώμη γύρω από το ζήτημα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ανταμοιβή για τον Πούτιν», είπε μία πηγή.

Η ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Όχθης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τους Times, η ιδέα αυτή τέθηκε σε συζητήσεις μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, και των Ρώσων ομολόγων του. Με βάση αυτό το σενάριο, η Ρωσία θα αποκτούσε στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο των κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών υπό δικό της διοικητικό όργανο, παρόμοιο με την de facto διακυβέρνηση που ασκεί το Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Λευκός Οίκος μετριάζει τις προσδοκίες ενόψει της συνόδου κορυφής της Παρασκευής, περιγράφοντάς την ως «διερευνητική» για τον πρόεδρο. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «Είναι στην πραγματικότητα μια διερευνητική συνάντηση», προβλέποντας ότι θα ξέρει «μάλλον στα πρώτα δύο λεπτά» αν ο Πούτιν είναι σοβαρός για την ειρήνη.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες επισημαίνουν ότι δεν έχει υπάρξει αξιοσημείωτη αλλαγή στον συνολικό πολεμικό στόχο του Πούτιν, που είναι η ανατροπή της κυβέρνησης Ζελένσκι και η αντικατάστασή της με μια φιλορωσική κυβέρνηση-μαριονέτα. Από την πλευρά τους, οι συνεργάτες του Ρώσου προέδρου περιέγραψαν τη συνάντηση κυρίως ως μια συζήτηση για τις «ρωσο-αμερικανικές σχέσεις», υπονοώντας την ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας.

Τέλος, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «δεν σχολιάζουμε διαβουλευτικές συνομιλίες που μπορεί ή δεν μπορεί να γίνονται. Από την αρχή, ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος για τη δέσμευσή του να τερματίσει την αιματοχυσία και να επιτύχει μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, και αυτό είναι που επιδιώκει».