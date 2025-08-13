Ευρωπαίοι ηγέτες σε Τραμπ: «Η πορεία της συνάντησης με τον Πούτιν πρέπει να έχει σωστή κατεύθυνση»

Φως στο τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη που είχαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες την Τετάρτη (13/8) με τον Ντόναλντ Τραμπ έριξε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμρ Ζελένσκι αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε, επομένως, ό,τι μπορούμε για να θέσουμε τις βάσεις ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συνάντηση θα εξελιχθεί σωστά», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε ο πρόεδρος Τραμπ και πετύχει μια νίκη την Παρασκευή στην Αλάσκα», πρόσθεσε.

Ο Μερτς λέει ότι εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη Ρωσία προς την ειρήνη, τότε η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη «πίεση» στον Πούτιν.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Τραμπ «γνωρίζει αυτή τη θέση και συμφωνεί με αυτήν». Ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε ότι είχε μια «καλή συζήτηση» με τον Τραμπ σχετικά με αυτό.

«Ευχόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ τα καλύτερα», πρόσθεσε ο Μερτς, αναφέροντας ότι οι ηγέτες θα μιλήσουν με τον Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

«Η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες», τόνισε ακόμη.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρχει η σωστή χρονολογία των γεγονότων: πρώτον, θα πρέπει να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, ακολουθούμενη από μια ακόμη συμφωνία για μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Ο Μερτς είπε ακόμη ότι η νομική αναγνώριση της ρωσικής ιδιοκτησίας της Ουκρανίας «δεν μπορεί να συμβεί». Τονίζει ότι πρέπει να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, με σεβασμό στην κυριαρχία της Ουκρανίας.

«Όλοι οι ηγέτες από όλο τον κόσμο θέλουν ένα πράγμα ειρήνη στην Ουκρανία», είπε με τη σειρά του ο Ζελένσκι.

Στην συνέχεια τόνισε ότι «όλα όσα αφορούν την Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν με την Ουκρανία - πρέπει να είμαστε μέρος της συζήτησης». Πρόσθεσε ακόμη ότι «ο Τραμπ μας υποστήριξε σήμερα και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να μας υποστηρίξουν».

Ενδιαφέρον έχει η απάντηση του Ζελένσκι όταν ρωτήθηκε υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να μιλήσει για ανταλλαγή εδαφών με τον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι λέει ότι η επιτυχία εξαρτάται από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Προσθέτει ότι είναι πολύ θετικός μετά τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία, προσθέτοντας ότι οι εταίροι της Ουκρανίας επέδειξαν «μία φωνή προς μία αποστολή».

Αναφερόμενος στις προσθέσεις του Πούτιν είπε ότι «μπλοφάρει, προσπαθεί να πιέσει σε όλη την πρώτη γραμμή» και λέει ότι η Ρωσία προσποιείται ότι μπορεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία.Αυτό δεν είναι αλήθεια».

«Ο Πούτιν δεν μπορεί να μας ξεγελάσει», πρόσθεσε. Ο Ουκρανός πρόεδρος λέει ότι ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα επικοινωνήσει με τον Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει κατάπαυση του πυρός όταν συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καγκελαρία, λήφθησαν ειδικά μέτρα προκειμένου να μην είναι εφικτή η υποκλοπή των συνομιλιών. Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, τον «μυστικό» όροφο, βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων, ένας χώρος χωρίς παράθυρα, με εγκατεστημένες οθόνες και ειδική τεχνολογία η οποία εγγυάται την ασφάλεια της επικοινωνίας.

Στον χώρο δεν επιτρέπεται καν η παρουσία διερμηνέων και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλήσουν στην αγγλική, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα θα μείνουν εκτός της αίθουσας, απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε «κουτί θορύβου», ο οποίος εξουδετερώνει τα μικρόφωνα των συσκευών.

Πηγή: cnn.gr