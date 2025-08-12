Στο Άνκορατζ της Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

Στο Άνκορατζ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία την Παρασκευή, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάϊν Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τις δολοφονίες», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όπως έχει πει επανειλημμένα ο πρόεδρος, προτιμά πάντα την ειρήνη και τη συνεργασία όποτε μπορούν να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα.»

«Δεν υπάρχει ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να έχει δεσμευτεί περισσότερο στην πρόληψη ή τον τερματισμό πολέμων από τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε η Καρολάϊν Λέβιτ.

Σε ερώτηση γιατί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι δεν έχει προσκληθεί στις συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτι, απάντησε:

«Αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επειδή ο Πρόεδρος της Ρωσίας ζήτησε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να συναντηθούν μέσω του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ».

«Ο πρόεδρος συμφώνησε με αυτή τη συνάντηση κατόπιν αιτήματος του προέδρου Πούτιν».

Η Λέβιτ ανέφερε ότι στόχος της συνάντησης, είναι οι δυο ηγέτες να φύγουν «με καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο».

«Αυτή η κυβέρνηση έχει πραγματικά χρησιμοποιήσει κάθε μοχλό, έχει λάβει κάθε μέτρο για να επιτύχει ειρήνη μέσω διπλωματικής λύσης», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δεν θέλησε να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο τόνισε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ τρέφει βαθύ σεβασμό για όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση και προσπαθούν να την τερματίσουν».

Σε ερώτηση εάν ο αμερικάνοςπρόεδρος είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει από την συνάντηση της Παρασκευής εάν ο Πούτιν δεν είναι σοβαρός, απάντησε ότι δεν «θα προδικάσω καμία υποθετική υπόθεση».

«Αισιόδοξος ο Τραμπ»

Παράλληλα δήλωσε πως είναι «πολύ βέβαιη» ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθεί να είναι αισιόδοξος μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Νομίζω ότι αυτή είναι μια άσκηση για τον πρόεδρο», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο πρόεδρος πρέπει να πάει και να κατανοήσει καλύτερα πώς μπορούμε, ελπίζουμε, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε προσθέτοντας πως οι «μηχανισμοί και το χρονοδιάγραμμα» της συνάντησης βρίσκονται ακόμη υπό διευθέτηση.

Παράλληλα επιβεβαίωσε πως υπάρχουν σχέδια για το ταξίδι του Τραμπ στη Ρωσία στο μέλλον.

